Эрдоган и Путин провели телефонный разговор: говорили об Украине и встрече на Аляске

Российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом сообщили в Кремле.

Отмечается, что во время разговора обсуждали встречу Путина и Трампа на Аляске.

"Лидеры обсудили последнее развитие ситуации вокруг Украины. С российской стороны с удовольствием отмечено содействие в проведении переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле", - говорится в сообщении.

Также кремлевский диктатор и Эрдоган обсудили вопросы двусторонней повестки дня.

Читайте: Против РФ введут санкции, если она будет затягивать время с переговорами Путина и Зеленского, - посол Франции Весьер