Эрдоган и Путин провели телефонный разговор: говорили об Украине и встрече на Аляске
Российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом сообщили в Кремле.
Отмечается, что во время разговора обсуждали встречу Путина и Трампа на Аляске.
"Лидеры обсудили последнее развитие ситуации вокруг Украины. С российской стороны с удовольствием отмечено содействие в проведении переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле", - говорится в сообщении.
Также кремлевский диктатор и Эрдоган обсудили вопросы двусторонней повестки дня.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль