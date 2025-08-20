РУС
Новости Разговор Эрдогана и Путина
Эрдоган и Путин провели телефонный разговор: говорили об Украине и встрече на Аляске

Эрдоган и Путин провели разговор О чем говорили

Российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом сообщили в Кремле.

Отмечается, что во время разговора обсуждали встречу Путина и Трампа на Аляске.

"Лидеры обсудили последнее развитие ситуации вокруг Украины. С российской стороны с удовольствием отмечено содействие в проведении переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле", - говорится в сообщении.

Также кремлевский диктатор и Эрдоган обсудили вопросы двусторонней повестки дня.

