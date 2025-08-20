Ердоган та Путін провели телефонну розмову: говорили про Україну та зустріч на Алясці
Російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це повідомили у Кремлі.
Зазначається, що під час розмови обговорювали зустріч Путіна та Трампа на Алясці.
"Лідери обговорили останній розвиток ситуації навколо України. З російської сторони із задоволенням зазначено сприяння у проведенні переговорів між представниками Росії та України в Стамбулі", - йдеться в повідомленні.
Також кремлівський диктатор та Ердоган обговорили питання двостороннього порядку денного.
