Ердоган та Путін провели телефонну розмову: говорили про Україну та зустріч на Алясці

Російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це повідомили у Кремлі.

Зазначається, що під час розмови обговорювали зустріч Путіна та Трампа на Алясці.

"Лідери обговорили останній розвиток ситуації навколо України. З російської сторони із задоволенням зазначено сприяння у проведенні переговорів між представниками Росії та України в Стамбулі", - йдеться в повідомленні.

Також кремлівський диктатор та Ердоган обговорили питання двостороннього порядку денного.

Читайте: Проти РФ запровадять санкції, якщо вона затягуватиме час із переговорами Путіна та Зеленського, - посол Франції Весьєр