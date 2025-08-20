УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10221 відвідувач онлайн
Новини Розмова Ердогана та Путіна
793 1

Ердоган та Путін провели телефонну розмову: говорили про Україну та зустріч на Алясці

Ердоган та Путін провели розмову Про що говорили

Російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це повідомили у Кремлі.

Зазначається, що під час розмови обговорювали зустріч Путіна та Трампа на Алясці.

"Лідери обговорили останній розвиток ситуації навколо України. З російської сторони із задоволенням зазначено сприяння у проведенні переговорів між представниками Росії та України в Стамбулі", - йдеться в повідомленні.

Також кремлівський диктатор та Ердоган обговорили питання двостороннього порядку денного.

Читайте: Проти РФ запровадять санкції, якщо вона затягуватиме час із переговорами Путіна та Зеленського, - посол Франції Весьєр

Автор: 

путін володимир (24633) росія (67271) Туреччина (3665) Ердоган Реджеп Таїп (975)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 