Проти РФ запровадять санкції, якщо вона затягуватиме час із переговорами Путіна та Зеленського, - посол Франції Весьєр

Зустріч Путіна та Зеленського РФ загрожують санкції

Посол Франції в Україні Гаель Весьєр вважає пропозицію РФ щодо проведення зустрічі Зеленського та Путіна у Москві "тактикою затягування".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Franceinfo.

"Росіяни дуже добре вміють вести переговори заради переговорів. Все ще є ідея процедури, яка визначена, вона має рухатися вперед", - зазначив дипломат.

Посол нагадав, що президент Франції Макрон заявив, що зустріч Володимира Зеленського та диктатора Путіна має відбутися в одній із країн Європи. Він виступає за те, щоб це була Женева у Швейцарії.

Швейцарія пообіцяла надати Путіну імунітет від судового переслідування, якщо той приїде до країни для переговорів із президентом Зеленським.

"Якщо не буде руху вперед, і з боку росіян буде явне бажання тягнути час, ми перейдемо до чогось іншого, тобто до повернення перспективи санкцій проти Москви", - додав Вейссьєр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС продовжуватиме атакувати воєнну економіку РФ, - Каллас

Ге ж, грізно-прегрізно ай-яй-яйкатимуть.
Та ще й пальцем насваряться!
показати весь коментар
20.08.2025 13:02 Відповісти
Скільки пройде часу поки ви зрозумієте, що вже пора вводити санкциї? Мабуть, 2-3 тижні?
показати весь коментар
20.08.2025 13:03 Відповісти
Самые действенные санкции против РФ это мобилизация всех шаурмячников, кальянщиков и наркоторговцев, что бы украинцы вздохнули свободно от этих бармалеев в тылу!
показати весь коментар
20.08.2025 13:08 Відповісти
Це як в хворого двостороння пневмонія й треба антибіотики ще позавчора давати, а лікар ампули в шухляді тримає і каже - роблю що можу, ось парацетамол, ось відвар шипшини, пийте багато рідини. Але прикол в тому, що це все просто на якийсь час відтягує фінал, який буде однаковий, просто раніше чи пізніше. Але, звісно, хворому треба казати слова підбадьорення, просто ж і ампул шкода.
показати весь коментар
20.08.2025 13:04 Відповісти
Це розмова безпредметна. Ну падсуєтяцца свинорилі і що? Перемовини пройдуть як всі до цього з пуком. Санкції мають бути введені не залежно від процесу, який замутили трампопутіни.
показати весь коментар
20.08.2025 13:04 Відповісти
🤣🤣🤣🤡🤡🤡
показати весь коментар
20.08.2025 13:04 Відповісти
А проти США будуть такі ж санкції?
показати весь коментар
20.08.2025 13:05 Відповісти
часи на Алясці свиснули
показати весь коментар
20.08.2025 13:06 Відповісти
 
 