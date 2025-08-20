Проти РФ запровадять санкції, якщо вона затягуватиме час із переговорами Путіна та Зеленського, - посол Франції Весьєр
Посол Франції в Україні Гаель Весьєр вважає пропозицію РФ щодо проведення зустрічі Зеленського та Путіна у Москві "тактикою затягування".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Franceinfo.
"Росіяни дуже добре вміють вести переговори заради переговорів. Все ще є ідея процедури, яка визначена, вона має рухатися вперед", - зазначив дипломат.
Посол нагадав, що президент Франції Макрон заявив, що зустріч Володимира Зеленського та диктатора Путіна має відбутися в одній із країн Європи. Він виступає за те, щоб це була Женева у Швейцарії.
Швейцарія пообіцяла надати Путіну імунітет від судового переслідування, якщо той приїде до країни для переговорів із президентом Зеленським.
"Якщо не буде руху вперед, і з боку росіян буде явне бажання тягнути час, ми перейдемо до чогось іншого, тобто до повернення перспективи санкцій проти Москви", - додав Вейссьєр.
Ге ж, грізно-прегрізно ай-яй-яйкатимуть.
Та ще й пальцем насваряться!