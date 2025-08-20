ЄС продовжуватиме атакувати воєнну економіку РФ, - Каллас

Європейський Союз продовжуватиме чинити тиск на воєнну економіку Росії, вже наступного тижня має бути готовий черговий пакет санкції.

Про це заявила висока представниця ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ.

"Наступний пакет санкцій проти Москви має бути готовий наступного місяця. Я поставила ці теми на перше місце в порядку денному для обговорення наступного тижня між міністрами закордонних справ та оборони ЄС", - зазначила Каллас.

Також вона додала, що лідери Європейського Союзу віддані міцному миру, який захищає життєво важливі інтереси безпеки як України, так і Європи.

Нагадаємо, раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що наступний - 19-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ буде ухвалений на початку вересня.