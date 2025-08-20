УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10813 відвідувачів онлайн
Новини Санкції ЄС проти Росії
628 15

ЄС продовжуватиме атакувати воєнну економіку РФ, - Каллас

Каллас про санкції проти РФ

Європейський Союз продовжуватиме чинити тиск на воєнну економіку Росії, вже наступного тижня має бути готовий черговий пакет санкції.

Про це заявила висока представниця ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ.

"Наступний пакет санкцій проти Москви має бути готовий наступного місяця. Я поставила ці теми на перше місце в порядку денному для обговорення наступного тижня між міністрами закордонних справ та оборони ЄС", - зазначила Каллас.

Також вона додала, що лідери Європейського Союзу віддані міцному миру, який захищає життєво важливі інтереси безпеки як України, так і Європи.

Також читайте: Євросоюз готує 19-й пакет санкцій проти Росії, його можуть ухвалити вже у вересні, – Єврокомісія

Нагадаємо, раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що наступний - 19-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ буде ухвалений на початку вересня.

Автор: 

росія (67271) санкції (12578) Євросоюз (14012) Каллас Кая (324)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Так атакують аж заслинились. Аж енергоносіїв закупили на лярд зелені.
показати весь коментар
20.08.2025 12:29 Відповісти
+4
А укгаиснкое пргавительство тем временем продолжит замещать украинское население шаурмой, кальянами и наркотиками...
показати весь коментар
20.08.2025 12:26 Відповісти
+4
А почему первые 18 пакетов не сработали? И почему должен сработат 19й ...про 20й я уже молчу.
показати весь коментар
20.08.2025 12:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що, вже почали, щоб продовжувати? Треба ж почати, а потім продовжувати.
показати весь коментар
20.08.2025 12:26 Відповісти
Продовжують починати...
показати весь коментар
20.08.2025 12:39 Відповісти
А укгаиснкое пргавительство тем временем продолжит замещать украинское население шаурмой, кальянами и наркотиками...
показати весь коментар
20.08.2025 12:26 Відповісти
Так ви ще пів - року будете за Орбаном бігати - він проти
показати весь коментар
20.08.2025 12:29 Відповісти
Так атакують аж заслинились. Аж енергоносіїв закупили на лярд зелені.
показати весь коментар
20.08.2025 12:29 Відповісти
А ваш атакуючий пакет санкцій не бажає на "передок"?
показати весь коментар
20.08.2025 12:30 Відповісти
Продовжуть атакувати чим? Потужним занепокоєнням та рішучим осудом?
показати весь коментар
20.08.2025 12:30 Відповісти
Дайте Україні нормальних ракет і в великій кількості, вона сама накладе санкції на кацапську воєнну економіку.
показати весь коментар
20.08.2025 12:33 Відповісти
ага, і українська влада транзитом нафти теж ....
показати весь коментар
20.08.2025 12:33 Відповісти
завтра зеленско-зелёные это новое слово будем слышать в хрипато-малороских видео))
показати весь коментар
20.08.2025 12:34 Відповісти
А почему первые 18 пакетов не сработали? И почему должен сработат 19й ...про 20й я уже молчу.
показати весь коментар
20.08.2025 12:36 Відповісти
Готовий претендент в 95-й квартал…
показати весь коментар
20.08.2025 12:43 Відповісти
конкурент для кравець
показати весь коментар
20.08.2025 12:58 Відповісти
Поки москалі не почнуть жерти друг друга, то їм пофіг ваш тиск на військову економіку.
показати весь коментар
20.08.2025 13:02 Відповісти
Після зустрічі на Алясці пуйла та трампла, можна й американську атакувати!
Чим швидше піде риже Вашингтонське трампло, тим швидше Україна переможе!
показати весь коментар
20.08.2025 13:03 Відповісти
 
 