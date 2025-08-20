ЕС будет продолжать атаковать военную экономику РФ, - Каллас
Европейский Союз будет продолжать оказывать давление на военную экономику России, уже на следующей неделе должен быть готов очередной пакет санкций.
Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ.
"Следующий пакет санкций против Москвы должен быть готов в следующем месяце. Я поставила эти темы на первое место в повестке дня для обсуждения на следующей неделе между министрами иностранных дел и обороны ЕС", - отметила Каллас.
Также она добавила, что лидеры Европейского Союза привержены прочному миру, который защищает жизненно важные интересы безопасности как Украины, так и Европы.
Напомним, ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что следующий - 19-й пакет санкций Евросоюза против РФ будет принят в начале сентября.
Чим швидше піде риже Вашингтонське трампло, тим швидше Україна переможе!