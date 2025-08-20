РУС
Новости Санкции ЕС против России
862 18

ЕС будет продолжать атаковать военную экономику РФ, - Каллас

Каллас о санкциях против РФ

Европейский Союз будет продолжать оказывать давление на военную экономику России, уже на следующей неделе должен быть готов очередной пакет санкций.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ.

"Следующий пакет санкций против Москвы должен быть готов в следующем месяце. Я поставила эти темы на первое место в повестке дня для обсуждения на следующей неделе между министрами иностранных дел и обороны ЕС", - отметила Каллас.

Также она добавила, что лидеры Европейского Союза привержены прочному миру, который защищает жизненно важные интересы безопасности как Украины, так и Европы.

Также читайте: Евросоюз готовит 19-й пакет санкций против России, его могут принять уже в сентябре, - Еврокомиссия

Напомним, ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что следующий - 19-й пакет санкций Евросоюза против РФ будет принят в начале сентября.

Автор: 

россия (96924) санкции (11767) Евросоюз (17494) Каллас Кая (257)
Топ комментарии
+6
Так атакують аж заслинились. Аж енергоносіїв закупили на лярд зелені.
20.08.2025 12:29 Ответить
+6
А почему первые 18 пакетов не сработали? И почему должен сработат 19й ...про 20й я уже молчу.
20.08.2025 12:36 Ответить
+4
А ваш атакуючий пакет санкцій не бажає на "передок"?
20.08.2025 12:30 Ответить
А що, вже почали, щоб продовжувати? Треба ж почати, а потім продовжувати.
20.08.2025 12:26 Ответить
Продовжують починати...
20.08.2025 12:39 Ответить
Так ви ще пів - року будете за Орбаном бігати - він проти
20.08.2025 12:29 Ответить
Продовжуть атакувати чим? Потужним занепокоєнням та рішучим осудом?
20.08.2025 12:30 Ответить
Дайте Україні нормальних ракет і в великій кількості, вона сама накладе санкції на кацапську воєнну економіку.
20.08.2025 12:33 Ответить
ага, і українська влада транзитом нафти теж ....
20.08.2025 12:33 Ответить
завтра зеленско-зелёные это новое слово будем слышать в хрипато-малороских видео))
20.08.2025 12:34 Ответить
Готовий претендент в 95-й квартал…
20.08.2025 12:43 Ответить
конкурент для кравець
20.08.2025 12:58 Ответить
Поки москалі не почнуть жерти друг друга, то їм пофіг ваш тиск на військову економіку.
20.08.2025 13:02 Ответить
Після зустрічі на Алясці пуйла та трампла, можна й американську атакувати!
Чим швидше піде риже Вашингтонське трампло, тим швидше Україна переможе!
20.08.2025 13:03 Ответить
Чим?
20.08.2025 13:18 Ответить
Нужно бить санкциями из за России по Китаю и Индии, чтобы Китай и Индия отказались от России.
20.08.2025 14:18 Ответить
продолжите атаковать баксами казну ********* за энергоресурсы, станки, удобрения итд?
20.08.2025 14:21 Ответить
 
 