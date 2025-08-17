19-й пакет санкций против РФ будет принят в начале сентября, - фон дер Ляйен

Следующий - 19-й пакет санкций Евросоюза против РФ будет принят в начале сентября.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским после завершения двусторонней встречи, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пока будет продолжаться кровопролитие в Украине, Европа будет оказывать дипломатическое и, в частности, экономическое давление на Россию. Мы будем продолжать усиливать санкции. Сейчас мы приняли 18 пакетов и продвигаем подготовку к 19-му. Этот пакет будет опубликован в начале сентября",- сказала президент ЕК.

Она отметила, что санкции против РФ являются эффективными.

"Мы уже задействовали замороженные активы России на благо Украины, и мы будем продолжать давить на военную экономику России, чтобы привести президента Путина за стол переговоров", - заявила фон дер Ляйен.

