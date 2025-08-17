РУС
19-й пакет санкций против РФ будет принят в начале сентября, - фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

Следующий - 19-й пакет санкций Евросоюза против РФ будет принят в начале сентября.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским после завершения двусторонней встречи, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пока будет продолжаться кровопролитие в Украине, Европа будет оказывать дипломатическое и, в частности, экономическое давление на Россию. Мы будем продолжать усиливать санкции. Сейчас мы приняли 18 пакетов и продвигаем подготовку к 19-му. Этот пакет будет опубликован в начале сентября",- сказала президент ЕК.

Она отметила, что санкции против РФ являются эффективными.

"Мы уже задействовали замороженные активы России на благо Украины, и мы будем продолжать давить на военную экономику России, чтобы привести президента Путина за стол переговоров", - заявила фон дер Ляйен.

Читайте также: Европейские министры обсудят 19-й пакет санкций против РФ 29-30 августа, - СМИ

Куда ви так поспішаєте, та ще чекайте, так як ви любите.
17.08.2025 18:40 Ответить
Ага. Тут аби Тампон не зняв ті санкції що вже прийняли раніше. Бо коли Україна погодиться на умови Тампона то буде вже все пох на все.
17.08.2025 18:54 Ответить
Акти прийняті Конгресом за першого перзидентства Трампа про невизнання анексії Криму були з додатком то можливість їх відкликання президентом .

ось що відповів мені ШІ

Президент має дві лазівки

Waiver (виняток/послаблення) - він може тимчасово припинити дію санкцій або окремих обмежень, якщо обґрунтує, що це «в інтересах нацбезпеки США». Це те, що було в CAATSA.

Виконавчі накази (Executive Orders) - може деталізувати, як саме застосовуються санкції, але не скасувати сам закон.

📌 Отже, коротко:

Скасувати закон - тільки через Конгрес.

Послабити застосування - президент може сам (але в межах, які Конгрес дозволив).
17.08.2025 18:56 Ответить
Якщо орбан дозволить
показать весь комментарий
17.08.2025 19:27 Ответить
 
 