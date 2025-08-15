Европейские министры обсудят 19-й пакет санкций против РФ 29-30 августа, - СМИ

Министры иностранных дел Европейского Союза 29-30 августа в Копенгагене, во время неформального заседания в формате "Гимних" (Gymnich meeting), которое традиционно проводится председательствующим в ЕС государством, впервые на министерском уровне обсудят 19-й пакет санкций Евросоюза против России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом на условиях анонимности рассказал дипломат одного из государств ЕС в Брюсселе, который знаком с запланированной повесткой дня заседания.

Так, европейские министры на совещании, организованном председательствующей в ЕС Данией в Копенгагене 29-30 августа, обсудят новый, 19 пакет санкций против России.

"Во время неформальной встречи в формате Гимних в Копенгагене в конце августа, министры иностранных дел обсудят новый пакет санкций против Российской Федерации", - сообщил дипломат.

По его словам, в повестке дня мероприятия будет выделен отдельный пункт по обсуждению "усиления давления на Россию, в частности путем санкций и противодействия теневому флоту России".

Он добавил, что сейчас над проектом 19-го пакета санкций работает Еврокомиссия, и в частности Европейская служба внешних дел.

Что такое формат "Гимних"

Встреча в формате "Гимних" - неформальная встреча министров иностранных дел государств-членов Европейского Союза, которая организуется каждые шесть месяцев, согласно ротационному председательству в Совете ЕС с 1974 года. Министры проводят откровенные закрытые разговоры без присутствия помощников. Этот тип встреч получил название от первого подобного мероприятия, состоявшегося в замке Гимних в Эрфтштадте (земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия).