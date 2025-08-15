РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10563 посетителя онлайн
Новости Санкции ЕС против России
206 2

Европейские министры обсудят 19-й пакет санкций против РФ 29-30 августа, - СМИ

Санкции против РФ

Министры иностранных дел Европейского Союза 29-30 августа в Копенгагене, во время неформального заседания в формате "Гимних" (Gymnich meeting), которое традиционно проводится председательствующим в ЕС государством, впервые на министерском уровне обсудят 19-й пакет санкций Евросоюза против России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом на условиях анонимности рассказал дипломат одного из государств ЕС в Брюсселе, который знаком с запланированной повесткой дня заседания.

Так, европейские министры на совещании, организованном председательствующей в ЕС Данией в Копенгагене 29-30 августа, обсудят новый, 19 пакет санкций против России.

"Во время неформальной встречи в формате Гимних в Копенгагене в конце августа, министры иностранных дел обсудят новый пакет санкций против Российской Федерации", - сообщил дипломат.

Читайте: Трамп сомневается в эффективности санкций против РФ, - NYT

По его словам, в повестке дня мероприятия будет выделен отдельный пункт по обсуждению "усиления давления на Россию, в частности путем санкций и противодействия теневому флоту России".

Он добавил, что сейчас над проектом 19-го пакета санкций работает Еврокомиссия, и в частности Европейская служба внешних дел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 19-й пакет санкций ЕС против РФ может быть принят уже в сентябре, - Еврокомиссия

Что такое формат "Гимних"

Встреча в формате "Гимних" - неформальная встреча министров иностранных дел государств-членов Европейского Союза, которая организуется каждые шесть месяцев, согласно ротационному председательству в Совете ЕС с 1974 года. Министры проводят откровенные закрытые разговоры без присутствия помощников. Этот тип встреч получил название от первого подобного мероприятия, состоявшегося в замке Гимних в Эрфтштадте (земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия).

Автор: 

россия (96895) санкции (11758) Евросоюз (17479)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
29-30 серпня. Добре,що не 30-31 лютого. Не сказали,,кого року. Кацапам ці санкції,що зайцю стоп-сигнал.Як торгувала з кацапєтовкою Європа,так і торгує,добавився ланцюжок посередників типу В'єтнам-Китай-Туреччина- Грузія-Казахстан-Узбек стан. Але європейським бюрократам потрібен привід виправдання свого існування. Ось і збираються обговорити. Це чергове ППР.
показать весь комментарий
15.08.2025 15:45 Ответить
Украина должна со всеми странами говорить, чтобы вводили санкции против стран, которые поддерживают Россию. Против Индии и Китая и других. Чтобы они прекратили поддерживать агрессию или торговля с ними должна перекрываться или облагаться пошлинами и т.д.
показать весь комментарий
15.08.2025 15:49 Ответить
 
 