Європейські міністри обговорять 19-й пакет санкцій проти РФ 29-30 серпня, - ЗМІ

Міністри закордонних справ Європейського Союзу 29-30 серпня в Копенгагені, під час неформального засідання у форматі "Гімніх" (Gymnich meeting), яке традиційно проводиться головуючою у ЄС державою, вперше на міністерському рівні обговорять 19-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це на умовах анонімності розповів дипломат однієї з держав ЄС у Брюсселі, який обізнаний із запланованим порядком денним засідання.

Так, європейські міністри на нараді, організованій головуючою в ЄС Данією у Копенгагені 29-30 серпня, обговорять новий, 19 пакет санкцій проти Росії.

"Під час неформальної зустрічі в форматі Гімніх в Копенгагені наприкінці серпня, міністри закордонних справ обговорять новий пакет санкцій проти Російської Федерації", – повідомив дипломат.

Читайте: Трамп сумнівається в ефективності санкцій проти РФ, - NYT

За його словами, у порядку денному заходу буде виділений окремий пункт щодо обговорення "посилення тиску на Росію, зокрема шляхом санкцій та протидії тіньовому флоту Росії".

Він додав, що наразі над проєктом 19-го пакета санкцій працює Єврокомісія, і зокрема Європейська служба зовнішніх справ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ може бути ухвалений вже у вересні, - Єврокомісія

Шо таке формат "Гімніх"

Зустріч у форматі "Гімніх" – неформальна зустріч міністрів закордонних справ держав-членів Європейського Союзу, яка організовується кожні шість місяців, згідно з ротаційним головуванням в Раді ЄС з 1974 року. Міністри проводять відверті закриті розмови без присутності помічників. Цей тип зустрічей отримав назву від першого подібного заходу, що відбувся в замку Гімніх в Ерфтштадті (земля Північний Рейн-Вестфалія, Німеччина).