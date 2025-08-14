УКР
Новини Санкції ЄС проти Росії
567 11

19-й пакет санкцій ЄС проти РФ може бути ухвалений вже у вересні, - Єврокомісія

Санкції ЄС проти РФ

Євросоюз може ухвалити наступний, 19-й, пакет санкцій проти Росії вже у вересні цього року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу в Брюсселі 14 серпня повідомила речниця Єврокомісії Аріанна Подеста.

Речниця наголосила, що Європа продовжуватиме тиск на Росію.

"Ми вже ухвалили 18 пакетів санкцій і працюємо над 19-м. Сподіваємося, що ми зможемо ухвалити його наступного місяця. Це термін, на який ми орієнтуємося", - сказала вона.

Також вона наголосила, що ЄС розуміє ефективність санкцій, отже тиск на РФ продовжуватиметься.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп сумнівається в ефективності санкцій проти РФ, - NYT

Водночас речниця не повідомила будь-які деталі санкцій, що плануються.

Автор: 

Єврокомісія (2245) росія (67201) санкції (12556) Євросоюз (13993)
Топ коментарі
+4
Санкції краще всього заходять по балістичній траекторії. Проте, крилаті санкції мають більшу дальність. Санекції у вигляді бпла, ефективні лише в масовому постійному застосувані
показати весь коментар
14.08.2025 15:38 Відповісти
+2
Санкції треба ухвалювати проти країн ЄС які купують у РФ нафту і газ.
показати весь коментар
14.08.2025 15:42 Відповісти
+2
А можна 19 пакет уї'бать по мадярам та їм подібним. Толку було б більше...
показати весь коментар
14.08.2025 15:46 Відповісти
бажано пакет санкцій по мадярам і словакам під назвою "дроновий 3.14ць нафтопроводу Дружба". це було б дієво і потужно.
показати весь коментар
14.08.2025 15:48 Відповісти
Введуть в вересні, діяти почне з відтермінувнням на рік. Все як вони *******.
показати весь коментар
14.08.2025 15:50 Відповісти
Головне щоб Орбан з Фіцо пішли на каву.
показати весь коментар
14.08.2025 16:19 Відповісти
Санкції, на які через день покладе той же ЄС
показати весь коментар
14.08.2025 16:19 Відповісти
Наскільки успішним став попередній, 18-й?
показати весь коментар
14.08.2025 16:44 Відповісти
То був нищівний пакет...
показати весь коментар
14.08.2025 17:14 Відповісти
Потужні санкції потужно!!!!
показати весь коментар
14.08.2025 17:30 Відповісти
 
 