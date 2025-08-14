19-й пакет санкцій ЄС проти РФ може бути ухвалений вже у вересні, - Єврокомісія
Євросоюз може ухвалити наступний, 19-й, пакет санкцій проти Росії вже у вересні цього року.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу в Брюсселі 14 серпня повідомила речниця Єврокомісії Аріанна Подеста.
Речниця наголосила, що Європа продовжуватиме тиск на Росію.
"Ми вже ухвалили 18 пакетів санкцій і працюємо над 19-м. Сподіваємося, що ми зможемо ухвалити його наступного місяця. Це термін, на який ми орієнтуємося", - сказала вона.
Також вона наголосила, що ЄС розуміє ефективність санкцій, отже тиск на РФ продовжуватиметься.
Водночас речниця не повідомила будь-які деталі санкцій, що плануються.
Топ коментарі
+4 Dic Dolovo #609559
показати весь коментар14.08.2025 15:38 Відповісти Посилання
+2 BOITAN NICOLAE
показати весь коментар14.08.2025 15:42 Відповісти Посилання
+2 Andrew Moon
показати весь коментар14.08.2025 15:46 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Dic Dolovo #609559
показати весь коментар14.08.2025 15:38 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
BOITAN NICOLAE
показати весь коментар14.08.2025 15:42 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Andrew Moon
показати весь коментар14.08.2025 15:46 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Любо Неожиданнов
показати весь коментар14.08.2025 15:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
показати весь коментар14.08.2025 15:50 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
✘
Muni
показати весь коментар14.08.2025 16:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Сергей Босецкий
показати весь коментар14.08.2025 16:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ярослав Кийко
показати весь коментар14.08.2025 16:44 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Комік Прикольний
показати весь коментар14.08.2025 17:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ALEX 13 #375637
показати весь коментар14.08.2025 17:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль