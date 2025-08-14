19-й пакет санкцій ЄС проти РФ може бути ухвалений вже у вересні, - Єврокомісія

Євросоюз може ухвалити наступний, 19-й, пакет санкцій проти Росії вже у вересні цього року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу в Брюсселі 14 серпня повідомила речниця Єврокомісії Аріанна Подеста.

Речниця наголосила, що Європа продовжуватиме тиск на Росію.

"Ми вже ухвалили 18 пакетів санкцій і працюємо над 19-м. Сподіваємося, що ми зможемо ухвалити його наступного місяця. Це термін, на який ми орієнтуємося", - сказала вона.

Також вона наголосила, що ЄС розуміє ефективність санкцій, отже тиск на РФ продовжуватиметься.

Водночас речниця не повідомила будь-які деталі санкцій, що плануються.