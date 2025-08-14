19-й пакет санкций ЕС против РФ может быть принят уже в сентябре, - Еврокомиссия

Евросоюз может принять следующий, 19-й, пакет санкций против России уже в сентябре этого года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге в Брюсселе 14 августа сообщила спикер Еврокомиссии Арианна Подеста.

Пресс-секретарь подчеркнула, что Европа будет продолжать давление на Россию.

"Мы уже приняли 18 пакетов санкций и работаем над 19-м. Надеемся, что мы сможем принять его в следующем месяце. Это срок, на который мы ориентируемся", - сказала она.

Также она подчеркнула, что ЕС понимает эффективность санкций, следовательно давление на РФ будет продолжаться.

В то же время пресс-секретарь не сообщила какие-либо детали планируемых санкций.