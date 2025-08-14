РУС
Новости Санкции ЕС против России
19-й пакет санкций ЕС против РФ может быть принят уже в сентябре, - Еврокомиссия

Санкции ЕС против РФ

Евросоюз может принять следующий, 19-й, пакет санкций против России уже в сентябре этого года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге в Брюсселе 14 августа сообщила спикер Еврокомиссии Арианна Подеста.

Пресс-секретарь подчеркнула, что Европа будет продолжать давление на Россию.

"Мы уже приняли 18 пакетов санкций и работаем над 19-м. Надеемся, что мы сможем принять его в следующем месяце. Это срок, на который мы ориентируемся", - сказала она.

Также она подчеркнула, что ЕС понимает эффективность санкций, следовательно давление на РФ будет продолжаться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп сомневается в эффективности санкций против РФ, - NYT

В то же время пресс-секретарь не сообщила какие-либо детали планируемых санкций.

россия (96887) санкции (11756) Евросоюз (17478)
Санкції краще всього заходять по балістичній траекторії. Проте, крилаті санкції мають більшу дальність. Санекції у вигляді бпла, ефективні лише в масовому постійному застосувані
14.08.2025 15:38 Ответить
Санкції треба ухвалювати проти країн ЄС які купують у РФ нафту і газ.
14.08.2025 15:42 Ответить
А можна 19 пакет уї'бать по мадярам та їм подібним. Толку було б більше...
14.08.2025 15:46 Ответить
бажано пакет санкцій по мадярам і словакам під назвою "дроновий 3.14ць нафтопроводу Дружба". це було б дієво і потужно.
14.08.2025 15:48 Ответить
Введуть в вересні, діяти почне з відтермінувнням на рік. Все як вони *******.
14.08.2025 15:50 Ответить
Головне щоб Орбан з Фіцо пішли на каву.
14.08.2025 16:19 Ответить
Санкції, на які через день покладе той же ЄС
14.08.2025 16:19 Ответить
Наскільки успішним став попередній, 18-й?
14.08.2025 16:44 Ответить
То був нищівний пакет...
14.08.2025 17:14 Ответить
 
 