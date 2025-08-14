19-й пакет санкций ЕС против РФ может быть принят уже в сентябре, - Еврокомиссия
Евросоюз может принять следующий, 19-й, пакет санкций против России уже в сентябре этого года.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге в Брюсселе 14 августа сообщила спикер Еврокомиссии Арианна Подеста.
Пресс-секретарь подчеркнула, что Европа будет продолжать давление на Россию.
"Мы уже приняли 18 пакетов санкций и работаем над 19-м. Надеемся, что мы сможем принять его в следующем месяце. Это срок, на который мы ориентируемся", - сказала она.
Также она подчеркнула, что ЕС понимает эффективность санкций, следовательно давление на РФ будет продолжаться.
В то же время пресс-секретарь не сообщила какие-либо детали планируемых санкций.
Топ комментарии
+2 Dic Dolovo #609559
показать весь комментарий14.08.2025 15:38 Ответить Ссылка
+1 BOITAN NICOLAE
показать весь комментарий14.08.2025 15:42 Ответить Ссылка
+1 Andrew Moon
показать весь комментарий14.08.2025 15:46 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Dic Dolovo #609559
показать весь комментарий14.08.2025 15:38 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
BOITAN NICOLAE
показать весь комментарий14.08.2025 15:42 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Andrew Moon
показать весь комментарий14.08.2025 15:46 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Любо Неожиданнов
показать весь комментарий14.08.2025 15:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
показать весь комментарий14.08.2025 15:50 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
Muni
показать весь комментарий14.08.2025 16:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Сергей Босецкий
показать весь комментарий14.08.2025 16:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ярослав Кийко
показать весь комментарий14.08.2025 16:44 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Комік Прикольний
показать весь комментарий14.08.2025 17:14 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль