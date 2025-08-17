19-й пакет санкцій проти РФ буде ухвалений на початку вересня, - фон дер Ляєн

Наступний - 19-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ буде ухвалений на початку вересня.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським після завершення двосторонньої зустрічі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Доки триватиме кровопролиття в Україні, Європа чинитиме дипломатичний і, зокрема, економічний тиск на Росію. Ми продовжуватимемо посилювати санкції. Наразі ми ухвалили 18 пакетів і просуваємо підготовку до 19-го. Цей пакет буде опубліковано на початку вересня",- сказала президентка ЄК.

Вона зазначила, що санкції проти РФ є ефективними.

"Ми вже задіяли заморожені активи Росії на благо України, і ми продовжуватимемо тиснути на воєнну економіку Росії, щоб привести президента Путіна за стіл переговорів", - заявила фон дер Ляєн.

Читайте також: Європейські міністри обговорять 19-й пакет санкцій проти РФ 29-30 серпня, - ЗМІ