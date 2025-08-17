УКР
Новини Санкції ЄС проти Росії
19-й пакет санкцій проти РФ буде ухвалений на початку вересня, - фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Наступний - 19-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ буде ухвалений на початку вересня.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським після завершення двосторонньої зустрічі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Доки триватиме кровопролиття в Україні, Європа чинитиме дипломатичний і, зокрема, економічний тиск на Росію. Ми продовжуватимемо посилювати санкції. Наразі ми ухвалили 18 пакетів і просуваємо підготовку до 19-го. Цей пакет буде опубліковано на початку вересня",- сказала президентка ЄК.

Вона зазначила, що санкції проти РФ є ефективними.

"Ми вже задіяли заморожені активи Росії на благо України, і ми продовжуватимемо тиснути на воєнну економіку Росії, щоб привести президента Путіна за стіл переговорів", - заявила фон дер Ляєн.

Автор: 

Куда ви так поспішаєте, та ще чекайте, так як ви любите.
показати весь коментар
17.08.2025 18:40 Відповісти
Ага. Тут аби Тампон не зняв ті санкції що вже прийняли раніше. Бо коли Україна погодиться на умови Тампона то буде вже все пох на все.
показати весь коментар
17.08.2025 18:54 Відповісти
Акти прийняті Конгресом за першого перзидентства Трампа про невизнання анексії Криму були з додатком то можливість їх відкликання президентом .

ось що відповів мені ШІ

Президент має дві лазівки

Waiver (виняток/послаблення) - він може тимчасово припинити дію санкцій або окремих обмежень, якщо обґрунтує, що це «в інтересах нацбезпеки США». Це те, що було в CAATSA.

Виконавчі накази (Executive Orders) - може деталізувати, як саме застосовуються санкції, але не скасувати сам закон.

📌 Отже, коротко:

Скасувати закон - тільки через Конгрес.

Послабити застосування - президент може сам (але в межах, які Конгрес дозволив).
показати весь коментар
17.08.2025 18:56 Відповісти
 
 