Євросоюз готує 19-й пакет санкцій проти Росії, його можуть ухвалити вже у вересні, – Єврокомісія

Європейський Союз не має наміру скасовувати чи ослаблювати запроваджені проти Росії санкції, наразі готується вже 19-й санкційний пакет, його можуть ухвалити вже у вересні 2025 року.

Про це заявила заступниця головної речниці Європейської комісії Аріанна Подеста, передає "Європейська правда".

"Дозвольте мені бути абсолютно чіткою. Європа зберігатиме тиск на Росію… Ми вже ухвалили 18 пакетів санкцій і працюємо над 19-м", – заявила Подеста.

Вона висловила сподівання, що ЄС зможе ухвалити 19-й пакет санкцій проти Росії вже наступного місяця – тобто, у вересні.

"Ми знаємо, що санкції працюють, і ми зберігатимемо тиск на Росію. Усе інше – це чисті спекуляції. Реальність: Європа продовжує зберігати повний тиск на Росію", – наголосила Аріанна Подеста.

Водночас два європейські посадовці та дипломати чотирьох держав, що працюють в Брюсселі і обізнані із санкційними процесами у Європі, підтвердили виданню, що обговорення ослаблення чи скасування санкцій наразі не ведеться навіть на технічному рівні.

"Це питання зараз не на порядку денному. Навпаки, триває робота щодо посилення санкційного тиску на Росію, її економіку, щоб зменшити її спроможність вести війну проти України. Обговорюється новий, 19-й пакет санкцій", – підтвердив один зі співрозмовників.

Як повідомлялося, за даними Bloomberg, на зустрічі з Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін домагатиметься пом’якшення санкцій через проблеми в економіці РФ, водночас висуваючи неприйнятні вимоги – фактичне визнання контролю РФ над Кримом і всім Донбасом.

Нагадаємо, наприкінці липня країни ЄС змогли погодити 18 пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. До нього увійшли заходи, що мають завдати додаткового удару по російській нафтовій промисловості, а також по фінансовому сектору.