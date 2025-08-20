Против РФ введут санкции, если она будет затягивать время с переговорами Путина и Зеленского, - посол Франции Весьер

Посол Франции в Украине Гаэль Весьер считает предложение РФ о проведении встречи Зеленского и Путина в Москве "тактикой затягивания".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Franceinfo.

"Россияне очень хорошо умеют вести переговоры ради переговоров. Все еще есть идея процедуры, которая определена, она должна двигаться вперед", - отметил дипломат.

Посол напомнил, что президент Франции Макрон заявил, что встреча Владимира Зеленского и диктатора Путина должна состояться в одной из стран Европы. Он выступает за то, чтобы это была Женева в Швейцарии.

Швейцария пообещала предоставить Путину иммунитет от судебного преследования, если тот приедет в страну для переговоров с президентом Зеленским.

"Если не будет движения вперед, и со стороны россиян будет явное желание тянуть время, мы перейдем к чему-то другому, то есть к возвращению перспективы санкций против Москвы", - добавил Вейссьер.

