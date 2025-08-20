Против РФ введут санкции, если она будет затягивать время с переговорами Путина и Зеленского, - посол Франции Весьер
Посол Франции в Украине Гаэль Весьер считает предложение РФ о проведении встречи Зеленского и Путина в Москве "тактикой затягивания".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Franceinfo.
"Россияне очень хорошо умеют вести переговоры ради переговоров. Все еще есть идея процедуры, которая определена, она должна двигаться вперед", - отметил дипломат.
Посол напомнил, что президент Франции Макрон заявил, что встреча Владимира Зеленского и диктатора Путина должна состояться в одной из стран Европы. Он выступает за то, чтобы это была Женева в Швейцарии.
Швейцария пообещала предоставить Путину иммунитет от судебного преследования, если тот приедет в страну для переговоров с президентом Зеленским.
"Если не будет движения вперед, и со стороны россиян будет явное желание тянуть время, мы перейдем к чему-то другому, то есть к возвращению перспективы санкций против Москвы", - добавил Вейссьер.
Ге ж, грізно-прегрізно ай-яй-яйкатимуть.
Та ще й пальцем насваряться!
"😮Переговоры Путина и Трампа на Аляске Зеленскому связали руки. Путин заявил, что он готов встретиться с Зеленским и обсудить условия заключения мира. Чем, естественно, сильно обрадовал Трампа (который) мечтает получить Нобелевскую премию мира ...
🤷🏻♂️Отказать прямо Зеленский Трампу не мог - Трамп недвусмысленно заявил, что в этом случае прекратится всякая помощь Украине. Ермак уже потирал руки от радости, было очевидно, что Путин заставит Зеленского отдать остаток Донецкой области. Просто напомним, именно мы накануне российского вторжения писали о том, как Ермак убеждал Зеленского, мол, вторжения не будет, потому что он с Москвой все порешал.
😇К переговорам подключились лидеры Европы. ... немцы и англичане прямо советовали Зеленскому соглашаться со всем что будет говорить ему Трамп и приправлять все свои слова комплиментами президенту США. Зеленский именно это выполнял, к невиданному удовольствию господина Трампа.
😉Но во время переговоров с лидерами Европы Мерц несколько раз заставил Трампа повторить тезис, что «Путин хочет мира». После этого Мерц предложил условия встречи Зеленского и Путина, с которыми согласились и все присутствовавшие лидеры Европы, и сам Зеленский. Более того, с условиями Мерца согласился Трамп лично - он просто не понял, какие именно условия озвучил лидер Германии. А предложил Мерц то что переговоры между Путиным и Зеленским могут состояться только после прекращения огня - Путин уже отказался от такого варианта. И что Украину нельзя принуждать к территориальным уступкам, все должно решиться во время переговоров Зеленский - Путин. Очевидно, Зеленский ни на какие территориальные уступки не пойдет и Путину вообще не имеет смысла ехать на такую встречу. Мерц потребовал, чтобы Украина получила гарантии безопасности в форме от групп наблюдателей от государств НАТО по линии боевого соприкосновения, до полноценного миротворческого контингента. Однако Путин уже заявлял, что не потерпит никаких военнослужащих государств НАТО на территории Украины.
🤦🏼Проще говоря, Мерц выдвинул условия, при которых Путин на встречу с Зеленским вообще не приедет. Однако Путин пообещал Трампу. Более того, Трамп позвонил Путину и тот не разобравшись подтвердил свое обещание.
🤬Мерц разыграл комбинацию, в результате которой Путин будет вынужден отказаться от собственного обещания, данного Трампу. Дальнейшую реакцию Трампа предугадать не сложно.
😎Сие означает, что не будет никакого завершения войны и никаких переговором между Путиным и Зеленским - при чем, именно по вине Путина. Андрея Ермака этот факт сильно расстраивает. Он просто теряет самоконтроль. Как вы считаете - почему?