Против РФ введут санкции, если она будет затягивать время с переговорами Путина и Зеленского, - посол Франции Весьер

Встреча Путина и Зеленского РФ угрожают санкции

Посол Франции в Украине Гаэль Весьер считает предложение РФ о проведении встречи Зеленского и Путина в Москве "тактикой затягивания".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Franceinfo.

"Россияне очень хорошо умеют вести переговоры ради переговоров. Все еще есть идея процедуры, которая определена, она должна двигаться вперед", - отметил дипломат.

Посол напомнил, что президент Франции Макрон заявил, что встреча Владимира Зеленского и диктатора Путина должна состояться в одной из стран Европы. Он выступает за то, чтобы это была Женева в Швейцарии.

Швейцария пообещала предоставить Путину иммунитет от судебного преследования, если тот приедет в страну для переговоров с президентом Зеленским.

"Если не будет движения вперед, и со стороны россиян будет явное желание тянуть время, мы перейдем к чему-то другому, то есть к возвращению перспективы санкций против Москвы", - добавил Вейссьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС будет продолжать атаковать военную экономику РФ, - Каллас

путин владимир (32028) санкции (11767) Франция (3579)
+3
Проти РФ запровадять санкції, якщо вона затягуватиме час із переговорами Путіна та Зеленського, - посол Франції Весьєр

Ге ж, грізно-прегрізно ай-яй-яйкатимуть.
Та ще й пальцем насваряться!
20.08.2025 13:02 Ответить
+3
Це як в хворого двостороння пневмонія й треба антибіотики ще позавчора давати, а лікар ампули в шухляді тримає і каже - роблю що можу, ось парацетамол, ось відвар шипшини, пийте багато рідини. Але прикол в тому, що це все просто на якийсь час відтягує фінал, який буде однаковий, просто раніше чи пізніше. Але, звісно, хворому треба казати слова підбадьорення, просто ж і ампул шкода.

20.08.2025 13:04 Ответить
20.08.2025 13:04 Ответить
+2
Це розмова безпредметна. Ну падсуєтяцца свинорилі і що? Перемовини пройдуть як всі до цього з пуком. Санкції мають бути введені не залежно від процесу, який замутили трампопутіни.

20.08.2025 13:04 Ответить
20.08.2025 13:04 Ответить
Ге ж, грізно-прегрізно ай-яй-яйкатимуть.
Та ще й пальцем насваряться!

20.08.2025 13:02 Ответить

Ге ж, грізно-прегрізно ай-яй-яйкатимуть.
Та ще й пальцем насваряться!
20.08.2025 13:02 Ответить
Скільки пройде часу поки ви зрозумієте, що вже пора вводити санкциї? Мабуть, 2-3 тижні?

20.08.2025 13:03 Ответить
20.08.2025 13:03 Ответить
Поки що відомі тільки сроки як вже сказані вами два-три тижні, потім 50 днів. Ще було 8-10 днів. Чекаємо інші озвучені терміни. Хай нам душу гріють.

20.08.2025 13:48 Ответить
20.08.2025 13:48 Ответить
Це як в хворого двостороння пневмонія й треба антибіотики ще позавчора давати, а лікар ампули в шухляді тримає і каже - роблю що можу, ось парацетамол, ось відвар шипшини, пийте багато рідини. Але прикол в тому, що це все просто на якийсь час відтягує фінал, який буде однаковий, просто раніше чи пізніше. Але, звісно, хворому треба казати слова підбадьорення, просто ж і ампул шкода.

20.08.2025 13:04 Ответить
20.08.2025 13:04 Ответить
Це розмова безпредметна. Ну падсуєтяцца свинорилі і що? Перемовини пройдуть як всі до цього з пуком. Санкції мають бути введені не залежно від процесу, який замутили трампопутіни.

20.08.2025 13:04 Ответить
20.08.2025 13:04 Ответить
Санкції мають бути введені негайно. А вже їхнє відключення може бути пов'язане з результатами переговорів. Бо цей процес росіяни можуть затягнути нескінченно. Будуть літати на переговори за день до терміну введення санкцій та озвучувати одне й те саме неприйнятне. Як вони роблять зараз.

20.08.2025 13:51 Ответить
20.08.2025 13:51 Ответить
🤣🤣🤣🤡🤡🤡
20.08.2025 13:04 Ответить
часи на Алясці свиснули
20.08.2025 13:06 Ответить
Воно ж часи на правій носить. Чи ця версія ***** забула куди кидати погляд?

20.08.2025 13:52 Ответить
20.08.2025 13:52 Ответить
Та валить вже ту рашку начастини
20.08.2025 13:17 Ответить
а те що вони вбивають кожного дня людей то як ?
20.08.2025 13:17 Ответить
****** імпотенти! мене вже нудить від слова санкції, до вас довбойоби не доходить що ***** байдуже на ваші санкції,, русню треба ******* по справжньому тільки тоді буде результат

20.08.2025 13:17 Ответить
20.08.2025 13:17 Ответить
Може годі вже безглуздої балаканини? Ну, погодяться вони на переговори в москві, і що тоді? Та й, з рештою, чого вчепилися в ці переговори? Позиція рашистів відома - капітуляція України. Позицію України стратегічно ніхто не посилював - ні прямою допомогою їй в достатніх розмірах, ні послабленням росії катастрофічними санкціями. Міжнароде право було розтоптане не тільки росією, а і всією ООН. Де ембарго?

20.08.2025 13:18 Ответить
20.08.2025 13:18 Ответить
Разумковський https://t.me/pecherhill/995 Печерский Холм з цього приводу вчора писав:
"😮Переговоры Путина и Трампа на Аляске Зеленскому связали руки. Путин заявил, что он готов встретиться с Зеленским и обсудить условия заключения мира. Чем, естественно, сильно обрадовал Трампа (который) мечтает получить Нобелевскую премию мира ...
🤷🏻‍♂️Отказать прямо Зеленский Трампу не мог - Трамп недвусмысленно заявил, что в этом случае прекратится всякая помощь Украине. Ермак уже потирал руки от радости, было очевидно, что Путин заставит Зеленского отдать остаток Донецкой области. Просто напомним, именно мы накануне российского вторжения писали о том, как Ермак убеждал Зеленского, мол, вторжения не будет, потому что он с Москвой все порешал.
😇К переговорам подключились лидеры Европы. ... немцы и англичане прямо советовали Зеленскому соглашаться со всем что будет говорить ему Трамп и приправлять все свои слова комплиментами президенту США. Зеленский именно это выполнял, к невиданному удовольствию господина Трампа.
😉Но во время переговоров с лидерами Европы Мерц несколько раз заставил Трампа повторить тезис, что «Путин хочет мира». После этого Мерц предложил условия встречи Зеленского и Путина, с которыми согласились и все присутствовавшие лидеры Европы, и сам Зеленский. Более того, с условиями Мерца согласился Трамп лично - он просто не понял, какие именно условия озвучил лидер Германии. А предложил Мерц то что переговоры между Путиным и Зеленским могут состояться только после прекращения огня - Путин уже отказался от такого варианта. И что Украину нельзя принуждать к территориальным уступкам, все должно решиться во время переговоров Зеленский - Путин. Очевидно, Зеленский ни на какие территориальные уступки не пойдет и Путину вообще не имеет смысла ехать на такую встречу. Мерц потребовал, чтобы Украина получила гарантии безопасности в форме от групп наблюдателей от государств НАТО по линии боевого соприкосновения, до полноценного миротворческого контингента. Однако Путин уже заявлял, что не потерпит никаких военнослужащих государств НАТО на территории Украины.
🤦🏼Проще говоря, Мерц выдвинул условия, при которых Путин на встречу с Зеленским вообще не приедет. Однако Путин пообещал Трампу. Более того, Трамп позвонил Путину и тот не разобравшись подтвердил свое обещание.
🤬Мерц разыграл комбинацию, в результате которой Путин будет вынужден отказаться от собственного обещания, данного Трампу. Дальнейшую реакцию Трампа предугадать не сложно.
😎Сие означает, что не будет никакого завершения войны и никаких переговором между Путиным и Зеленским - при чем, именно по вине Путина. Андрея Ермака этот факт сильно расстраивает. Он просто теряет самоконтроль. Как вы считаете - почему?
20.08.2025 13:20 Ответить
235-й потужний пакет санкцій проти 15 кораблів тіньового флоту і забороною Патрушеву відпочивати в Ніцці?

20.08.2025 13:40 Ответить
20.08.2025 13:40 Ответить
Та не торопитесь вы так. Придержите коней. Тут 19й пакет на подходе. Вот в 20й юбилейные и примите. Как раз к рождеству.

20.08.2025 13:57 Ответить
20.08.2025 13:57 Ответить
А до цього моменту санкцій не було? Що це взагалі коїться???? Виходить, що санкцій взагалі не було!!

20.08.2025 13:59 Ответить
20.08.2025 13:59 Ответить
всего лишь прошло пол года , не спешите
20.08.2025 14:17 Ответить
 
 