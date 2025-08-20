УКР
Путін не готовий до зустрічі із Зеленським ні зараз, ні в майбутньому, - CNN

Путін

Російський диктатор Володимир Путін не готовий до зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським ні зараз, ні в майбутньому.

Про це інформує CNN, повідомляє Цензор.НЕТ. Там вважають, що таким чином Кремль знижує очікування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проти РФ запровадять санкції, якщо вона затягуватиме час із переговорами Путіна та Зеленського, - посол Франції Весьєр

Ймовірно, такого висновку журналісти дійшли після того, як радник очільника Кремля Юрій Ушаков заявив, що Путін з президентом США Дональдом Трампом домовилися про "можливість підвищення рівня представників" на російсько-українському мирному треку. А очільник російського МЗС Сергій Лавров згодом зауважив, що Росія не відмовляється від жодного з форматів переговорів, втім зустріч на найвищому рівні повинна бути проведена при ретельній підготовці. 

Аналітики наголошують, що для Кремля зустріч із Зеленським означала б визнання українського президента як легітимного лідера країни, яку російська пропаганда роками зображує "маріонеткою Заходу".

Також читайте: Ердоган та Путін провели телефонну розмову: говорили про Україну та зустріч на Алясці

Всьо! - випускайте Трампа!
20.08.2025 17:59 Відповісти
ху№ло готовиться до зустрічі з Кобзоном..
20.08.2025 17:59 Відповісти
Сто процентів ***** має зустрітись з кабздоном і жиріком, може навіть на коняці туди заїхати.
20.08.2025 18:02 Відповісти
ху№ло готовиться до зустрічі з Кобзоном..
20.08.2025 17:59 Відповісти
Сто процентів ***** має зустрітись з кабздоном і жиріком, може навіть на коняці туди заїхати.
20.08.2025 18:02 Відповісти
Правдивий х..у..йло вже давно там, я це повторюю кілька років, зараз самі манекени, якими керують гебешники!!!
20.08.2025 18:04 Відповісти
а який сенс це повторювати? для чого? ми маємо чітко усвідомлювати, що вони там всі ху йло. ху йло колективне гебістське. хоча було би трішки краще, коли справжнє ху йло було би живе. то тоді ще якась надія жевріла би, що якщо воно здохне, то тоді і війна закінчиться.. хоча насправді, то те ху йло живе. двійники у нього є - тут навіть мови і питань не може бути. проте двійники ті тупо для підміни оригінала на якихось другорядних масовках. як візити в Маріуполь чи в Севастополь. чи коли те ху йло скакало із бтра. чи коли на Курщину приїхало. чи на якийсь об'їзд по регіонах ********* для зустрічі із губернаторами та іншою челяддю, щоб показти, що сцарь з бидлом... а от для серйозних зустрічей із серйозними політиками з інших країн, то такі зустрічі проводить виключно оригінал, а не якийсь там плотнік васіліч..
20.08.2025 18:17 Відповісти
Про це вже Кислиця відкрито говорить! Запропонував порівнять ДВОХ "путіних" - на зустрічах з "вітьковим" та "бульбофюрером"... Запропонував знайти десять відмінностей...
20.08.2025 18:24 Відповісти
Це найважливіша,та найважніша зустріч,скорішеб.
20.08.2025 18:10 Відповісти
Всьо! - випускайте Трампа!
20.08.2025 17:59 Відповісти
я думаю Трамп просто вийде з переговорів і їбіться далі як хочете
20.08.2025 18:01 Відповісти
Хто знає, можливо - це не самий гірший варіант.
Байден, наприклад, взагалі не приймав ніякої участі в переговорах, а лише поставляв зброю, та надава іншу допомогу.
20.08.2025 18:04 Відповісти
Так просто здристне? - недавно хвалився шо закінчив 6 війн - навіть тих шо не почались
20.08.2025 18:08 Відповісти
А як же Нобелівка? Хоча толку з цих шоу -аж ніякого. Хіба якось гуртується Європа, і то як мокре горить. Путіна треба душить - іншого не дано.
20.08.2025 18:17 Відповісти
Нахрена він потрібен на тих переговорах? Від трампонів тільки клопіт.
20.08.2025 18:18 Відповісти
від того трамбона користі, що з цапа молока
20.08.2025 18:23 Відповісти
Такий реал - іншого Трампа немає
20.08.2025 18:27 Відповісти
КЛОУНИ просто КЛОУНИ і ЕС і США

- для РФ Зеленський лідер сепаратиського формування
- для рузкіх українців неіснує - це смішні бунтівні рузкіе на півдню
- ми для них нічим не відрізняємось від Білгорода - І ЦЕ ПРАВДА БО ЦЕ ТЕЖ УКРАЇНА яку окупували 100 років тому
- ні рузкіе ні тим паче Путін не бачать про що говорити і з ким говорити - ціль знищити непокорних, решта мають піщати на Лепса чи Арестовича і жити під триколором
20.08.2025 18:00 Відповісти
Ахахах. Настрахався Остапа
20.08.2025 18:01 Відповісти
20.08.2025 18:06 Відповісти
У мене є знайомий психіатр - рибалимо, час від часу, разом... Можу надать протекцію, "викривачу злочинів "нациків "Азова"...
20.08.2025 18:06 Відповісти
то який з них Остап ?
20.08.2025 18:09 Відповісти
Завтра Трамп вийде і скаже що потрібно підписати мирний план заочно
20.08.2025 18:03 Відповісти
Хай заочно піде попісяє.
20.08.2025 18:20 Відповісти
трумп скаже, ну всьо, через пів-года страшенні санкції наложу на рашку..., а може і не наложу.
20.08.2025 18:07 Відповісти
Проукраїнський касап https://t.me/ToBeOr_Official/18613 Быть Или:
***** НЕ подтверждал готовность встретиться с Зеленским. Лавров вслед за https://t.me/ToBeOr_Official/18604 Ушаковым заявил о предложении подумать над тем, чтобы "повысить уровень делегаций". То есть отправить кого-то поприличнее Мединского. Причём он предложил не повысить сразу, а только ПОДУМАТЬ о том, чтобы повысить.

Цитата: "Путин подтвердил готовность продолжать прямые российско-украинские переговоры, которые проходили в Стамбуле. <...> На последнем раунде наши переговорщики предложили создать три рабочие группы. <...> По итогам разговора с президентом Трампом наш президент внёс предложение не просто продолжить эти переговоры, но и подумать о том, чтобы повысить уровень глав делегаций".

И в формате рабочих груп ещё месяцами продолжать переговоры о переговорах ради переговоров.
Пока что "готовность Путина ко встрече с Зеленским" остаётся неподтверждённым предположением Белого дома.
20.08.2025 18:08 Відповісти
"Ми хочемо жить... Вони хочуть бачить нас мертвими... Тут мало місця для компромісу..." (Прем"єр-міністр Ізраїлю, Голда Меїр)
Картина однакова, у стосунках між Україною та Росією...
20.08.2025 18:09 Відповісти
Тобто новину з цієї помийки слід читати рівно навпаки: скоро східняк.
20.08.2025 18:11 Відповісти
Владімір владіміровіч ,забєрітє мєня ,ну хоть за долгі .
20.08.2025 18:16 Відповісти
Коли переглянув,як зе боксує Трампа в Овальному,то так перелякався,що не зможе відійти тепер і в майбутньому.
20.08.2025 18:17 Відповісти
Ну невже не зрозуміло ніколи воєний злочинець путін не буде зустрічатись з клоуном ,це Трамп свідомо чи по дурості марить про якусь зустріч і що щось можна домовитись замість того що б запровадити пекельні санкції ,рашиський виродок розуміє тільки силу і навіть як би відбулась та зустріч невже хтось вірить що терорист відмовится від своїх вимог ,на жаль Зеля цього не хоче розуміти.
20.08.2025 18:24 Відповісти
О кацапы обосрали трампа. К встрече с ним не надо было готовиться. Сразу прибежали.
20.08.2025 18:25 Відповісти
Дональде, то санкції будуть? Чи ще два тижні на "подивимося"?
20.08.2025 18:26 Відповісти
 
 