Путін не готовий до зустрічі із Зеленським ні зараз, ні в майбутньому, - CNN
Російський диктатор Володимир Путін не готовий до зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським ні зараз, ні в майбутньому.
Про це інформує CNN, повідомляє Цензор.НЕТ. Там вважають, що таким чином Кремль знижує очікування.
Ймовірно, такого висновку журналісти дійшли після того, як радник очільника Кремля Юрій Ушаков заявив, що Путін з президентом США Дональдом Трампом домовилися про "можливість підвищення рівня представників" на російсько-українському мирному треку. А очільник російського МЗС Сергій Лавров згодом зауважив, що Росія не відмовляється від жодного з форматів переговорів, втім зустріч на найвищому рівні повинна бути проведена при ретельній підготовці.
Аналітики наголошують, що для Кремля зустріч із Зеленським означала б визнання українського президента як легітимного лідера країни, яку російська пропаганда роками зображує "маріонеткою Заходу".
Байден, наприклад, взагалі не приймав ніякої участі в переговорах, а лише поставляв зброю, та надава іншу допомогу.
- для РФ Зеленський лідер сепаратиського формування
- для рузкіх українців неіснує - це смішні бунтівні рузкіе на півдню
- ми для них нічим не відрізняємось від Білгорода - І ЦЕ ПРАВДА БО ЦЕ ТЕЖ УКРАЇНА яку окупували 100 років тому
- ні рузкіе ні тим паче Путін не бачать про що говорити і з ким говорити - ціль знищити непокорних, решта мають піщати на Лепса чи Арестовича і жити під триколором
***** НЕ подтверждал готовность встретиться с Зеленским. Лавров вслед за https://t.me/ToBeOr_Official/18604 Ушаковым заявил о предложении подумать над тем, чтобы "повысить уровень делегаций". То есть отправить кого-то поприличнее Мединского. Причём он предложил не повысить сразу, а только ПОДУМАТЬ о том, чтобы повысить.
Цитата: "Путин подтвердил готовность продолжать прямые российско-украинские переговоры, которые проходили в Стамбуле. <...> На последнем раунде наши переговорщики предложили создать три рабочие группы. <...> По итогам разговора с президентом Трампом наш президент внёс предложение не просто продолжить эти переговоры, но и подумать о том, чтобы повысить уровень глав делегаций".
И в формате рабочих груп ещё месяцами продолжать переговоры о переговорах ради переговоров.
Пока что "готовность Путина ко встрече с Зеленским" остаётся неподтверждённым предположением Белого дома.
