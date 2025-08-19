УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7759 відвідувачів онлайн
Новини Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
1 623 4

Трамп дзвонив Орбану, щоб обговорити його блок на вступ України в ЄС, - Bloomberg

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з європейськими лідерами телефонував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, щоб запитати чому той блокує вступ України в ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Зазначається, що розмова Трампа з Орбаном стала результатом дискусій між президентом США і групою європейських лідерів, які зібралися в Білому домі, щоб обговорити шляхи припинення війни Росії проти України.

Джерела видання розповіли, що в якийсь момент європейські лідери попросили Трампа використати свій вплив на Орбана, щоб змусити його відмовитися від протидії вступу України до ЄС.

Читайте: Орбан про зустріч Трампа та Путіна: Сьогодні світ - безпечніше місце, ніж учора

Дзвінок угорському премʼєру відбувся "після додаткової, незапланованої зустрічі лідерів ЄС в Овальному кабінеті", стверджує агентство.

Його джерела додали, що під час розмови з Трампом Орбан також висловив зацікавленість у прийнятті переговорів між Владіміром Путіним і Володимиром Зеленським.

Автор: 

Трамп Дональд (6949) Орбан Віктор (616)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Донні!
В'єпи ключкою для гольфу по цій жаб'ячій пиці, бажано "вудом"!
показати весь коментар
19.08.2025 23:02 Відповісти
забагато хочеш.
показати весь коментар
19.08.2025 23:08 Відповісти
Ось така дипломатія,такий вплив є на Орбана.Зеленим не зрозуміти.
показати весь коментар
19.08.2025 23:02 Відповісти
та куди тим паржатєлям
показати весь коментар
19.08.2025 23:09 Відповісти
 
 