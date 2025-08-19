Трамп дзвонив Орбану, щоб обговорити його блок на вступ України в ЄС, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з європейськими лідерами телефонував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, щоб запитати чому той блокує вступ України в ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Зазначається, що розмова Трампа з Орбаном стала результатом дискусій між президентом США і групою європейських лідерів, які зібралися в Білому домі, щоб обговорити шляхи припинення війни Росії проти України.

Джерела видання розповіли, що в якийсь момент європейські лідери попросили Трампа використати свій вплив на Орбана, щоб змусити його відмовитися від протидії вступу України до ЄС.

Дзвінок угорському премʼєру відбувся "після додаткової, незапланованої зустрічі лідерів ЄС в Овальному кабінеті", стверджує агентство.

Його джерела додали, що під час розмови з Трампом Орбан також висловив зацікавленість у прийнятті переговорів між Владіміром Путіним і Володимиром Зеленським.