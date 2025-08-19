Трамп звонил Орбану, чтобы обсудить его блокирование вступления Украины в ЕС, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп после встречи с европейскими лидерами звонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, чтобы спросить, почему тот блокирует вступление Украины в ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что разговор Трампа с Орбаном стал результатом дискуссий между президентом США и группой европейских лидеров, которые собрались в Белом доме, чтобы обсудить пути прекращения войны России против Украины.

Источники издания рассказали, что в какой-то момент европейские лидеры попросили Трампа использовать свое влияние на Орбана, чтобы заставить его отказаться от противодействия вступлению Украины в ЕС.

Звонок венгерскому премьеру состоялся "после дополнительной, незапланированной встречи лидеров ЕС в Овальном кабинете", утверждает агентство.

Его источники добавили, что во время разговора с Трампом Орбан также выразил заинтересованность в принятии переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.