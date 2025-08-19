РУС
Трамп звонил Орбану, чтобы обсудить его блокирование вступления Украины в ЕС, - Bloomberg

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Президент США Дональд Трамп после встречи с европейскими лидерами звонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, чтобы спросить, почему тот блокирует вступление Украины в ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что разговор Трампа с Орбаном стал результатом дискуссий между президентом США и группой европейских лидеров, которые собрались в Белом доме, чтобы обсудить пути прекращения войны России против Украины.

Источники издания рассказали, что в какой-то момент европейские лидеры попросили Трампа использовать свое влияние на Орбана, чтобы заставить его отказаться от противодействия вступлению Украины в ЕС.

Читайте: Орбан о встрече Трампа и Путина: Сегодня мир - более безопасное место, чем вчера

Звонок венгерскому премьеру состоялся "после дополнительной, незапланированной встречи лидеров ЕС в Овальном кабинете", утверждает агентство.

Его источники добавили, что во время разговора с Трампом Орбан также выразил заинтересованность в принятии переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Трамп Дональд (6430) Орбан Виктор (521)
Донні!
В'єпи ключкою для гольфу по цій жаб'ячій пиці, бажано "вудом"!
19.08.2025 23:02 Ответить
забагато хочеш.
19.08.2025 23:08 Ответить
Ось така дипломатія,такий вплив є на Орбана.Зеленим не зрозуміти.
19.08.2025 23:02 Ответить
та куди тим паржатєлям
19.08.2025 23:09 Ответить
Все це )(ерня, рудий півень з Зелею і уйобиком теж. 3,14здьож і не більше. Всі вони зараз чекають на милостиню від )(уйла, а від )(уйла отримають один на всіх )(ер. Хоча може гідрант черговий раз зазирне )(уйлу в очко і побачивши там мир погодиться на капітуляцію, яку потім на єдиному лохотроні видасть за велику, незламну і потужну перемогу. Не проканає!
19.08.2025 23:26 Ответить
Навіть від твого стилю подачі інформації пре заказною кацапщиною.
19.08.2025 23:40 Ответить
 
 