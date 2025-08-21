УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10004 відвідувача онлайн
Новини Антиукраїнська позиція Орбана Удар по Закарпаттю
2 863 13

Орбан без засудження Росії відреагував на ракетний удар по Мукачевому

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував російський ракетний удар по Мукачевому на Закарпатті у ніч на 21 серпня. Однак він не став засуджувати Росію за обстріл.

Про це Орбан написав на своїй Facebook-сторінці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Орбан, замість засудження РФ, зазначив, що "зусилля, спрямовані на встановлення миру, та переговорний процес, започаткований президентом Трампом, мають продовжуватися": "Тільки мир!"

Прем’єр Угорщини повідомив, що у четвер на засіданні його уряд розглянув "наслідки російського ракетного обстрілу Мукачева".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Я просив Трампа вплинути на Орбана, щоб він не блокував вступ України до ЄС

Орбан зазначив, що доручив главі МВС підготувати лікарні у Дебрецені та Ніредьгазі до прийому поранених, але, за його словами, "на щастя, у цьому не було потреби".

Угорський прем'єр також повідомив, що міністр закордонних справ Петер Сійярто провів консультації з представниками угорської громади на Закарпатті, яким уряд Угорщини запропонував допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар РФ по Мукачевому: масштабну пожежу локалізовано, кількість постраждалих зросла до 19. ФОТОрепортаж (оновлено)

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня російські окупанти завдали удару по одному з підприємств у Мукачево. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа.

Президент Угорщини Тамаш Шуйок висловив співчуття постраждалим внаслідок удару РФ по Мукачевому на Закарпатті. Проте згодом він відредагував допис та прибрав згадку про причетність Росії.

Автор: 

Мукачево (177) Орбан Віктор (617) Закарпатська область (2139) Мукачівський район (8) війна в Україні (5796)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Ц вже, прогрес, міг би звинуватити Україну...
показати весь коментар
21.08.2025 19:41 Відповісти
+11
Щльондра ж не може відкривати пащу на свого роботодавця
показати весь коментар
21.08.2025 20:02 Відповісти
+8
показати весь коментар
21.08.2025 19:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ц вже, прогрес, міг би звинуватити Україну...
показати весь коментар
21.08.2025 19:41 Відповісти
В геноциде мадьяр.
показати весь коментар
21.08.2025 19:44 Відповісти
С упоротым Орбаном никакого "прогресса" не будет, даже не надейтесь.
показати весь коментар
21.08.2025 19:45 Відповісти
пдр, **************
запамʼятай вітя, земля кругла та доля наверне тобі по шарабану з-за кута
показати весь коментар
21.08.2025 19:45 Відповісти
У Мукачево багато угорців!! Але Органу вони...по цимбалам! Бо він за мир з путлєром!!! Крапка!
показати весь коментар
21.08.2025 19:48 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2025 19:50 Відповісти
Щльондра ж не може відкривати пащу на свого роботодавця
показати весь коментар
21.08.2025 20:02 Відповісти
А чи не можна якось наступного нальоту на Закарпаття трохи підрихтувати кацапські дрони на зміну цілей? Хай трошки далі летять, до Угорщини.
показати весь коментар
21.08.2025 20:18 Відповісти
*******, краще б вас, ваш князь Іштван у древні віки, не виводив з передгір'я Уралу, на родючі землі Дунаю. Зараз вас би вас, любителів сруського міра, залишилося б не більше, ніж чукчів.
показати весь коментар
21.08.2025 20:25 Відповісти
Ці уйобки мабуть давно не бачили москальських танків на вулицях Будапешту.
показати весь коментар
21.08.2025 20:31 Відповісти
Саме ці за віком навряд бачили, А от чому їм батьки та діди це не передали, то вже інше питання.
показати весь коментар
21.08.2025 21:11 Відповісти

Даремно кацапи вдарили по Мукачеву, тепер їм усім піздец ))
показати весь коментар
21.08.2025 21:09 Відповісти
Надо Роберта Бровди назначить на месяц чрезвычайным и полномочным послом в Венгрию. И при вручении верительных грамот Роберт успеет треснуть в дыню и торбана и сосиярто. А потом венгры Назначат Мадяра премьером Венгрии. Уверен!
показати весь коментар
21.08.2025 21:28 Відповісти
 
 