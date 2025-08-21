Орбан без засудження Росії відреагував на ракетний удар по Мукачевому

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував російський ракетний удар по Мукачевому на Закарпатті у ніч на 21 серпня. Однак він не став засуджувати Росію за обстріл.

Про це Орбан написав на своїй Facebook-сторінці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Орбан, замість засудження РФ, зазначив, що "зусилля, спрямовані на встановлення миру, та переговорний процес, започаткований президентом Трампом, мають продовжуватися": "Тільки мир!"

Прем’єр Угорщини повідомив, що у четвер на засіданні його уряд розглянув "наслідки російського ракетного обстрілу Мукачева".

Орбан зазначив, що доручив главі МВС підготувати лікарні у Дебрецені та Ніредьгазі до прийому поранених, але, за його словами, "на щастя, у цьому не було потреби".

Угорський прем'єр також повідомив, що міністр закордонних справ Петер Сійярто провів консультації з представниками угорської громади на Закарпатті, яким уряд Угорщини запропонував допомогу.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня російські окупанти завдали удару по одному з підприємств у Мукачево. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа.

Президент Угорщини Тамаш Шуйок висловив співчуття постраждалим внаслідок удару РФ по Мукачевому на Закарпатті. Проте згодом він відредагував допис та прибрав згадку про причетність Росії.