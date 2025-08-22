РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11591 посетитель онлайн
Новости Видео Удар по Закарпатью
3 203 11

В Мукачево продолжается ликвидация пожара после ракетного удара РФ. ВИДЕО

В Закарпатской области, в Мукачево, спасатели продолжают ликвидацию пожара, возникшего вследствие российского обстрела 21 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

К тушению и ликвидации последствий привлечены 54 спасателя и 15 единиц техники. Также работают 2 пожарных поезда "Укрзализныци".

Вследствие происшествия пострадал 21 человек.

Напомним, ночью 21 августа враг ударил крылатыми ракетами по одному из предприятий в Мукачево. Вследствие удара разрушены складские помещения, вспіхнул пожар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский об обстреле Мукачево: Это был целенаправленный удар именно по американской собственности

Автор: 

Мукачево (354) обстрел (29119) Закарпатская область (2661) Мукачевский район (15)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Не поспішає агент "краснов" захищати інтереси американського бізнесу.
показать весь комментарий
22.08.2025 09:18 Ответить
+2
За два тижні подивиться...
показать весь комментарий
22.08.2025 09:34 Ответить
+2
Чому в МУКАЧЕВО МУ, що за довбойоб-філолог у вас там сидить?
показать весь комментарий
22.08.2025 09:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шось не чути заяв з цього приводу МУДЬЯртського покемона-уйобика Сіярто
показать весь комментарий
22.08.2025 09:08 Ответить
Не поспішає агент "краснов" захищати інтереси американського бізнесу.
показать весь комментарий
22.08.2025 09:18 Ответить
За два тижні подивиться...
показать весь комментарий
22.08.2025 09:34 Ответить
Чому в МУКАЧЕВО МУ, що за довбойоб-філолог у вас там сидить?
показать весь комментарий
22.08.2025 09:42 Ответить
Цілком може бути,що наведення здійснювалося мадярами ,як з Угорщини так і силами мадярських шпигунів на Закарпатті...
показать весь комментарий
22.08.2025 09:47 Ответить
https://www.facebook.com/share/v/1GcmaFATMw/

>>
А тепер увага - за кілька днів до атаки:
Юлія Свириденко позує на заводі.
Зеленський «інспектує» виробництво електроніки для ракет і дронів.
📸 Фото зсередини дають ворогу повний пакет даних:
розмір і тип споруд,
конструкції, підлога, бетон, кабелі,
розташування цехів, обладнання, навіть марка проводки.
Це не просто «піар-картинка». Це - розвіддані у відкритому доступі.
показать весь комментарий
22.08.2025 12:02 Ответить
Такі удари московитів по об'єктам в Україні, без прямої участі КОРИГУВАЛЬНИКІВ, не проходять! Це за 4 роки, уже аксіома!
Але ж СБУ з малюком, зайнята компроматом, проти НАБУ! Не до коригувальників?!?!
показать весь комментарий
22.08.2025 10:46 Ответить
ЗЕкоригувальники
https://www.facebook.com/share/v/1GcmaFATMw/

>>
А тепер увага - за кілька днів до атаки:
Юлія Свириденко позує на заводі.
Зеленський «інспектує» виробництво електроніки для ракет і дронів.
📸 Фото зсередини дають ворогу повний пакет даних:
розмір і тип споруд,
конструкції, підлога, бетон, кабелі,
розташування цехів, обладнання, навіть марка проводки.
Це не просто «піар-картинка». Це - розвіддані у відкритому доступі.
показать весь комментарий
22.08.2025 12:05 Ответить
Ці дії, зеленського і свириденко, являються продовження Оманських завдань перед *******!! За такий злочин підтчас московської ВІЙНИ, має бути і реакція Генпрокурора та ВРУ !! Але ж …?? Західні Партнери, разом із своїми спецСлужбами, добре все розібрали!!
Так робили (фотозвіт для московитів), і аброхамій з падляком з опу, в Яворівському полігоні, у 2022 році!!! Вони і досі, на свободі!!! Родичі убитих Українців, мають своє «бачення» щодо їх справедливого ПОКАРАННЯ!!!
показать весь комментарий
22.08.2025 12:22 Ответить
Звідки ти,сидячи роками у Франції,так ВСЕ знаєш? Де і коли була Свириденко,як Зелька інспектує саме виробництво електроніки для ракет а не чогось іншого?
показать весь комментарий
22.08.2025 12:31 Ответить
я дала посилання, ви відео подивились, пост прочитали
чи вас тільки моє айпі хвилює
а ось тикати непотрібно ...
показать весь комментарий
22.08.2025 12:48 Ответить
 
 