В Мукачево продолжается ликвидация пожара после ракетного удара РФ. ВИДЕО
В Закарпатской области, в Мукачево, спасатели продолжают ликвидацию пожара, возникшего вследствие российского обстрела 21 августа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
К тушению и ликвидации последствий привлечены 54 спасателя и 15 единиц техники. Также работают 2 пожарных поезда "Укрзализныци".
Вследствие происшествия пострадал 21 человек.
Напомним, ночью 21 августа враг ударил крылатыми ракетами по одному из предприятий в Мукачево. Вследствие удара разрушены складские помещения, вспіхнул пожар.
А тепер увага - за кілька днів до атаки:
Юлія Свириденко позує на заводі.
Зеленський «інспектує» виробництво електроніки для ракет і дронів.
📸 Фото зсередини дають ворогу повний пакет даних:
розмір і тип споруд,
конструкції, підлога, бетон, кабелі,
розташування цехів, обладнання, навіть марка проводки.
Це не просто «піар-картинка». Це - розвіддані у відкритому доступі.
Але ж СБУ з малюком, зайнята компроматом, проти НАБУ! Не до коригувальників?!?!
https://www.facebook.com/share/v/1GcmaFATMw/
Так робили (фотозвіт для московитів), і аброхамій з падляком з опу, в Яворівському полігоні, у 2022 році!!! Вони і досі, на свободі!!! Родичі убитих Українців, мають своє «бачення» щодо їх справедливого ПОКАРАННЯ!!!
