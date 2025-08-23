Росія запустила по Україні ударні безпілотники, - Повітряні сили
Під кінець доби 22 серпня російські окупанти запустили ударні дрони для атаки по Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Декілька груп ударних БпЛА на межі Донеччини та Дніпропетровщини, - повідомлялося о 23:17.
О 23:42 ПС повідомили:
- Група БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на захід (Павлоград).
- Декілька груп БпЛА з Дніпропетровщини на Донеччину.
- Декілька груп БпЛА на Донеччині (Покровський район).
Сумщина - загроза ударних БпЛА, - повідомлялося о 00:17.
О 00:28 ПС повідомили:
Група БпЛА на півночі Чернігівщини.
Декілька груп БпЛА на Сумщині у південно-західному напрямку.
Група БпЛА на Донеччині (Покровський район).
