Росія запустила по Україні ударні безпілотники, - Повітряні сили

Під кінець доби 22 серпня російські окупанти запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Декілька груп ударних БпЛА на межі Донеччини та Дніпропетровщини, - повідомлялося о 23:17.

О 23:42 ПС повідомили:

Група БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на захід (Павлоград).

Декілька груп БпЛА з Дніпропетровщини на Донеччину.

Декілька груп БпЛА на Донеччині (Покровський район).

Сумщина - загроза ударних БпЛА, - повідомлялося о 00:17.

О 00:28 ПС повідомили:

Група БпЛА на півночі Чернігівщини.

Декілька груп БпЛА на Сумщині у південно-західному напрямку.

Група БпЛА на Донеччині (Покровський район).

