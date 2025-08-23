Вибухи пролунали у Конотопі: ворог атакує "шахедами" (доповнено)

У ніч на суботу, 23 серпня, в Конотопі на Сумщині пролунав вибух. В області було оголошено повітряну тривогу через загрозу російських дронів.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

У Конотопі було чути звук вибуху, - повідомлялося о 00:55.

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомив, що ворог масовано атакує місто "шахедами", пролунали вибухи.

Вже організовано роботу гуманітарного штабу з ліквідації наслідків прильотів! Робота розпочнеться завтра в мікрорайоні "Порт" з 8:00, - повідомив посадовець о 01:16.

Він додав, що інформація щодо постраждалих буде згодом.

Раніше повідомлялося, що під кінець доби 22 серпня російські окупанти запустили ударні дрони для атаки по Україні. Зокрема, Повітряні сили попереджали про загрозу ударних БпЛА для Сумщини.

