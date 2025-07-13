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Новини Обстріли Сумщини
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Внаслідок атаки російських дронів поранені двоє мешканців Конотопського району Сумщини

Сумщина

У неділю, 13 липня, унаслідок атаки російських дронів також поранені двоє жителів Конотопського району Сумської області.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

По житловому сектору у селі Бунякине Новослобідської громади, росіяни, попередньо вдарили чотирма дронами. Поранені двоє цивільних чоловіків.

63-річного та 71-річного постраждалих госпіталізували, надано медичну допомогу. Стан обох – стабільний.

Очільник ОВА зазначив, що село Бунякине підлягає обов’язковій евакуації. Більшість населення звідти евакуювалася, а ті, хто залишився, написали заяви про відмову.

"Закликаю мешканців населених пунктів, де оголошена обов’язкова евакуація, не ризикувати життям і здоров’ям. Залишаючись у селах, які системно атакує ворог, ви наражаєте себе та близьких на небезпеку", - заявив посадовець.

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Автор: 

безпілотник (4507) Конотоп (117) Сумська область (4004) атака (418) Конотопський район (25)


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