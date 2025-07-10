Уночі ворог атакував безпілотником Буринську громаду на Сумщині: пошкоджено будинок і господарчі споруди. ФОТОрепортаж

У ніч проти 10 липня російські війська атакували ударним БпЛА Буринську громаду Сумської області.

Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок удару загорілися господарчі споруди – на місце події оперативно прибули рятувальники ДСНС, пожежу ліквідували.

На щастя, обійшлося без людських жертв.

Пошкоджений житловий будинок, згоріли дві господарчі будівлі, загинула свійська худоба.

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Як зазначається, із самого ранку на місці працюють відповідні служби: власниці помешкання надається допомога, закривають пошкоджені ділянки, залучено психолога.

"росія цинічно продовжує бити по цивільних – вчергове по домівках мирних жителів. Робимо все можливе, щоб допомогти людям і якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки", - наголосив Григоров.

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