Уночі ворог атакував безпілотником Буринську громаду на Сумщині: пошкоджено будинок і господарчі споруди. ФОТОрепортаж
У ніч проти 10 липня російські війська атакували ударним БпЛА Буринську громаду Сумської області.
Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Внаслідок удару загорілися господарчі споруди – на місце події оперативно прибули рятувальники ДСНС, пожежу ліквідували.
На щастя, обійшлося без людських жертв.
Пошкоджений житловий будинок, згоріли дві господарчі будівлі, загинула свійська худоба.
Як зазначається, із самого ранку на місці працюють відповідні служби: власниці помешкання надається допомога, закривають пошкоджені ділянки, залучено психолога.
"росія цинічно продовжує бити по цивільних – вчергове по домівках мирних жителів. Робимо все можливе, щоб допомогти людям і якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки", - наголосив Григоров.
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