Ночью враг атаковал беспилотником Буринскую громаду на Сумщине: поврежден дом и хозяйственные постройки. ФОТОрепортаж

В ночь на 10 июля российские войска атаковали ударным БПЛА Буринскую громаду Сумской области.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

В результате удара загорелись хозяйственные постройки - на место происшествия оперативно прибыли спасатели ГСЧС, пожар ликвидировали.

К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Поврежден жилой дом, сгорели две хозяйственные постройки, погиб домашний скот.

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Как отмечается, с самого утра на месте работают соответствующие службы: владелице помещения оказывается помощь, закрывают поврежденные участки, привлечен психолог.

"Россия цинично продолжает бить по гражданским - в очередной раз по домам мирных жителей. Делаем все возможное, чтобы помочь людям и как можно быстрее ликвидировать последствия атаки", - подчеркнул Григоров.

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