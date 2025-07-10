Ночью враг атаковал беспилотником Буринскую громаду на Сумщине: поврежден дом и хозяйственные постройки. ФОТОрепортаж
В ночь на 10 июля российские войска атаковали ударным БПЛА Буринскую громаду Сумской области.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
В результате удара загорелись хозяйственные постройки - на место происшествия оперативно прибыли спасатели ГСЧС, пожар ликвидировали.
К счастью, обошлось без человеческих жертв.
Поврежден жилой дом, сгорели две хозяйственные постройки, погиб домашний скот.
Как отмечается, с самого утра на месте работают соответствующие службы: владелице помещения оказывается помощь, закрывают поврежденные участки, привлечен психолог.
"Россия цинично продолжает бить по гражданским - в очередной раз по домам мирных жителей. Делаем все возможное, чтобы помочь людям и как можно быстрее ликвидировать последствия атаки", - подчеркнул Григоров.
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