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Новости Обстрелы Сумщины
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Один человек пострадал вследствие обстрела Юнаковской громады на Сумщине, - ОВА

Вибух

Вечером 9 июля российские войска обстреляли Юнаковскую общину на Сумщине, пострадал мужчина.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

"63-летнего мужчину с травмами госпитализировали. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. Предварительно, ранения он получил во время артиллерийского обстрела из РФ", - написал он.

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Автор: 

обстрел (28420) Сумская область (3440) Сумский район (316) Юнаковка (11) война в Украине (5124)


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