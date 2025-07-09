Один человек пострадал вследствие обстрела Юнаковской громады на Сумщине, - ОВА

Вечером 9 июля российские войска обстреляли Юнаковскую общину на Сумщине, пострадал мужчина.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

"63-летнего мужчину с травмами госпитализировали. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. Предварительно, ранения он получил во время артиллерийского обстрела из РФ", - написал он.

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