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Новини Обстріли Сумщини
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Одна людина постраждала внаслідок обстрілу Юнаківської громади на Сумщині, - ОВА

Вибух

Ввечері 9 липня російські війська обстріляли Юнаківську громаду на Сумщині, постраждав чоловік.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

"63-річного чоловіка з травмами госпіталізували. Йому надається необхідна медична допомога. Попередньо, поранення він отримав під час артилерійського обстрілу з рф", - написав він.

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Автор: 

обстріл (29745) Сумська область (3993) Сумський район (321) Юнаківка (12) війна в Україні (5162)


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