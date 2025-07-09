Одна людина постраждала внаслідок обстрілу Юнаківської громади на Сумщині, - ОВА
Ввечері 9 липня російські війська обстріляли Юнаківську громаду на Сумщині, постраждав чоловік.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
"63-річного чоловіка з травмами госпіталізували. Йому надається необхідна медична допомога. Попередньо, поранення він отримав під час артилерійського обстрілу з рф", - написав він.
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