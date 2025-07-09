РФ за добу 97 разів обстріляла прикордоння Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, - ОК "Північ"
Минулої доби російські війська здійснили 97 обстрілів по прикордонних районах Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Загалом зафіксовано 257 вибухів.
Про це повідомило оперативне командування "Північ", передає Цензор.НЕТ.
У Чернігівській області обстріляли понад 15 населених пунктів, зокрема Баранівку, Залізний Міст, Тимоновичі, Хотіївку та інші. Застосовували БПЛА "Ланцет", FPV-дрони, міномети, ствольну артилерію та скиди вибухових пристроїв.
У Сумській області під вогнем опинилися понад 30 населених пунктів, зокрема Тур’я, Середина-Буда, Бруски, Хутір-Михайлівський, Прогрес. Атаки здійснювались за допомогою дронів і артилерії.
На Харківщині в Леміщині та Тимофіївці зафіксовано 23 вибухи внаслідок артобстрілів.
За попередніми даними, жертв серед цивільного населення немає. Водночас пошкоджено навчальний заклад, комунальні об’єкти, приватні будинки та транспорт.
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