РФ за добу 97 разів обстріляла прикордоння Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, - ОК "Північ"

Минулої доби російські війська здійснили 97 обстрілів по прикордонних районах Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Загалом зафіксовано 257 вибухів.

Про це повідомило оперативне командування "Північ", передає Цензор.НЕТ.

У Чернігівській області обстріляли понад 15 населених пунктів, зокрема Баранівку, Залізний Міст, Тимоновичі, Хотіївку та інші. Застосовували БПЛА "Ланцет", FPV-дрони, міномети, ствольну артилерію та скиди вибухових пристроїв.

У Сумській області під вогнем опинилися понад 30 населених пунктів, зокрема Тур’я, Середина-Буда, Бруски, Хутір-Михайлівський, Прогрес. Атаки здійснювались за допомогою дронів і артилерії.

На Харківщині в Леміщині та Тимофіївці зафіксовано 23 вибухи внаслідок артобстрілів.

За попередніми даними, жертв серед цивільного населення немає. Водночас пошкоджено навчальний заклад, комунальні об’єкти, приватні будинки та транспорт.

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