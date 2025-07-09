Ігнат про нічну атаку: Основний удар - Волинь та аеродром. Є певні наслідки від "Кинджалів", але не всі долетіли до цілей
Під час масованої нічної атаки РФ На Україну основний удар ворог зосередив на Луцьку та одному з аеродромів.
Про це заявив начальник комунікацій Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами Ігната, є певні наслідки від ракет "Кинджал", але далеко не всі вони долетіли до своїх цілей.
"Вже місцева влада повідомила й ми написали офіційне повідомлення, це Волинь й аеродром (куди зосереджено головний удар. - Ред.), у тому ж числі, й окремі підприємства на цьому напрямку. Бачимо, ворог останнім часом спрямовує повітряні засоби нападу точково. Так, були й інші регіони, зокрема Житомирська область", - розповів він.
Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки БпЛА на Київщині постраждала жінка.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували Україну ракетами та дронами, у Києві працювала ППО, була загроза для західних областей. Згодом стало відомо, що Луцьк зазнав наймасованішої атаки ракетами та дронами: є пошкодження і пожежа на підприємстві.
Також зазначалося, що 29 дронів вночі було знищено над Черкащиною, там минулося без наслідків. Окрім того, як повідомлялося, через нічну атаку РФ горить підприємство у Требухові Броварського району.
За даними Повітяних сил, вночі РФ випустила по Україні 728 "шахедів", 7 крилатих ракет та 6 "Кинджалів".
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в якому сенсі, не всі долетіли до цілей?
плюнули на все і пішли у найближчий шинок?