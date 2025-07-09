Игнат о ночной атаке: Основной удар - Волынь и аэродром. Есть определенные последствия от "Кинжалов", но не все долетели до целей.

Во время массированной ночной атаки РФ на Украину основной удар враг сосредоточил на Луцке и одном из аэродромов.

Об этом заявил начальник коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Игната, есть определенные последствия от ракет "Кинжал", но далеко не все они долетели до своих целей.

"Уже местные власти сообщили и мы написали официальное сообщение, это Волынь и аэродром (куда сосредоточен главный удар. - Ред.), в том же числе, и отдельные предприятия на этом направлении. Видим, враг в последнее время направляет воздушные средства нападения точечно. Да, были и другие регионы, в частности Житомирская область", - рассказал он.

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Ранее сообщалось, что в результате атаки БпЛА на Киевщине пострадала женщина.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами, в Киеве работала ПВО, была угроза для западных областей. Впоследствии стало известно, что Луцк подвергся самой массированной атаке ракетами и дронами: есть повреждения и пожар на предприятии.

Также отмечалось, что 29 дронов ночью было уничтожено над Черкасской областью, там обошлось без последствий. Кроме того, как сообщалось, из-за ночной атаки РФ горит предприятие в Требухове Броварского района.

По данным Воздушных сил, ночью РФ выпустила по Украине 728 "шахедов", 7 крылатых ракет и 6 "Кинжалов".