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Новости Массированный ракетный обстрел
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Игнат о ночной атаке: Основной удар - Волынь и аэродром. Есть определенные последствия от "Кинжалов", но не все долетели до целей.

РФ атаковала Украину

Во время массированной ночной атаки РФ на Украину основной удар враг сосредоточил на Луцке и одном из аэродромов.

Об этом заявил начальник коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Игната, есть определенные последствия от ракет "Кинжал", но далеко не все они долетели до своих целей.

"Уже местные власти сообщили и мы написали официальное сообщение, это Волынь и аэродром (куда сосредоточен главный удар. - Ред.), в том же числе, и отдельные предприятия на этом направлении. Видим, враг в последнее время направляет воздушные средства нападения точечно. Да, были и другие регионы, в частности Житомирская область", - рассказал он.

Также читайте: Мобильные группы ПВО ночью уничтожили почти 100 дронов. Результат довольно неплохой, - Игнат

Ранее сообщалось, что в результате атаки БпЛА на Киевщине пострадала женщина.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами, в Киеве работала ПВО, была угроза для западных областей. Впоследствии стало известно, что Луцк подвергся самой массированной атаке ракетами и дронами: есть повреждения и пожар на предприятии.

Также отмечалось, что 29 дронов ночью было уничтожено над Черкасской областью, там обошлось без последствий. Кроме того, как сообщалось, из-за ночной атаки РФ горит предприятие в Требухове Броварского района.

По данным Воздушных сил, ночью РФ выпустила по Украине 728 "шахедов", 7 крылатых ракет и 6 "Кинжалов".

Автор: 

Луцк (597) обстрел (28420) ракеты (3647) Игнат Юрий (620) Волынская область (1016) Луцкий район (15)


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ой, цей ігнат....
в якому сенсі, не всі долетіли до цілей?
плюнули на все і пішли у найближчий шинок?
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09.07.2025 11:03 Ответить
Забагато хильнули по дорозі та заблукали у лісі.
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09.07.2025 11:22 Ответить
Впали по дорозі. Години три такий кардибалет в небі був, шахеди табунами гуділи. Темно і хмари, то видно не було, але чути було по кілька штук відразу.
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09.07.2025 11:33 Ответить
"в якому сенсі, не всі долетіли до цілей?"
Вразили якісь цілі, які не є критичними для нас. Невже складно зрозуміти ?
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09.07.2025 11:37 Ответить
Наш аналог х47 кинжал - КР БЛИСКАВКА.
КР БЛИСКАВКА :
Дальність 700 км
Б/Ч-400 кг.
Швидкість в залежності
від траекторі приблизно до 3600 км/год
Перед ціллю виконує протизенітний маневр.
Нажаль у держави грошей на зброю нема. Все
знову пішло в асфальт.
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09.07.2025 11:45 Ответить
 
 