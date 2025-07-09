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Новости Сбивание шахедов
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Мобильные группы ПВО ночью уничтожили почти 100 дронов. Результат довольно неплохой, - Игнат

В Украине усилят развитие дронной ПВО

9 июля 2025 года во время ночной атаки РФ на Украину мобильные огневые группы уничтожили почти 100 дронов.

Об этом в телеэфире сказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В своем эшелоне, в нижнем, они отрабатывают довольно неплохо - сегодня благодаря им уничтожено чуть меньше сотни целей", - сказал Игнат.

По его словам, эффективную работу показывают и дроны-перехватчики, благодаря им уничтожены десятки вражеских целей.

Читайте также: "Шахедов" сегодня было около 300, остальные - БпЛА-имитаторы, - Игнат

Ранее сообщалось, что в результате атаки БпЛА на Киевщине пострадала женщина.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами, в Киеве работала ПВО, была угроза для западных областей. Впоследствии стало известно, что Луцк подвергся самой массированной атаке ракетами и дронами: есть повреждения и пожар на предприятии.

Также отмечалось, что 29 дронов ночью было уничтожено над Черкасской областью, там обошлось без последствий. Кроме того, как сообщалось, из-за ночной атаки РФ горит предприятие в Требухове Броварского района.

По данным Воздушных сил, ночью РФ выпустила по Украине 728 "шахедов", 7 крылатых ракет и 6 "Кинжалов".

Автор: 

ПВО (2926) Игнат Юрий (620) Шахед (1271)


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як там RADA?

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09.07.2025 10:29 Ответить
Збили 100? Молодці, кацапи вам завтра 1000 пришлють. А післязавтра 10000.
Треба працювати над масовим виготовленням зброї дального ураження. Бажано швидкого. Бо не бомблені кацапи спокійно збільшують військове виробництво і не бояться що туди прилетить щось серьйозне з бойовою частиною 100, 300, 500 кг
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09.07.2025 10:33 Ответить
Саме так, а то виробляємо щось на кшталт "комарам очі довбати".
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09.07.2025 10:36 Ответить
У нас до войны выпускали противосамолетные ракеты Р27 что мешает начать их запускать с джипов?
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09.07.2025 10:40 Ответить
А хтось розганяв тему що вони не ефективні, а виявляється ефективні
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09.07.2025 10:59 Ответить
Якщо мають ПЗРК або дрони перехоплювачі то ефективні, проблеми тільки коли в них кулемет а шахед летить на недосяжній для їх зброї висоті або коли низька хмарність.

Але група озброєна дронами буде набагато ефективніша через збільшення дальності ураження.
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09.07.2025 11:10 Ответить
навіщо злили в інтернет технологію акустичної триангуляції запуску дронів ?
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09.07.2025 11:00 Ответить
Майже 100 це значить 30
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09.07.2025 11:04 Ответить
Статистика правдивая. Сбитие в районе 10-20% что очень печально. По моим наблюдениям с пулемета сбивается не более чем каждый 10й шахед по которым видеться огонь. Когда стреляют из чего-то тяжёлого и разрывными, то эффективнее. Но такого мало
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09.07.2025 11:38 Ответить
 
 