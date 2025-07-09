Мобильные группы ПВО ночью уничтожили почти 100 дронов. Результат довольно неплохой, - Игнат

9 июля 2025 года во время ночной атаки РФ на Украину мобильные огневые группы уничтожили почти 100 дронов.

Об этом в телеэфире сказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В своем эшелоне, в нижнем, они отрабатывают довольно неплохо - сегодня благодаря им уничтожено чуть меньше сотни целей", - сказал Игнат.

По его словам, эффективную работу показывают и дроны-перехватчики, благодаря им уничтожены десятки вражеских целей.

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Ранее сообщалось, что в результате атаки БпЛА на Киевщине пострадала женщина.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами, в Киеве работала ПВО, была угроза для западных областей. Впоследствии стало известно, что Луцк подвергся самой массированной атаке ракетами и дронами: есть повреждения и пожар на предприятии.

Также отмечалось, что 29 дронов ночью было уничтожено над Черкасской областью, там обошлось без последствий. Кроме того, как сообщалось, из-за ночной атаки РФ горит предприятие в Требухове Броварского района.

По данным Воздушных сил, ночью РФ выпустила по Украине 728 "шахедов", 7 крылатых ракет и 6 "Кинжалов".