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Новости Атака беспилотников Сбивание шахедов
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"Шахедов" сегодня было около 300, остальные - БПЛА-имитаторы, - Игнат

Атака шахидов 9 июля 2025 года. Что говорят в Воздушных силах

Во время массированной атаки БПЛА Россия использовала лишь около 300 ударных беспилотников, остальные - это БПЛА-имитаторы.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Сразу давайте немного градус напряжения снимем и скажем, что это не "шахедов" летело такое большое количество. "Шахедов" летело всего чуть больше 300. Большее количество их было уничтожено ПВО. ... К локально потерянным у нас уже попадают собственно дроны-имитаторы обычно, которые противник выпускает также в большом количестве по территории нашего государства", - пояснил он.

Напомним, в ночь на 9 июля российские войска атаковали Украину более 700 беспилотниками различных типов, крылатыми ракетами и баллистическими.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами, в Киеве работала ПВО, была угроза для западных областей. Впоследствии стало известно, что Луцк подвергся самой массированной атаке ракетами и дронами: есть повреждения и пожар на предприятии.

Также отмечалось, что 29 дронов ночью было уничтожено над Черкасщиной, там обошлось без последствий.

Читайте: Последствия вражеской атаки на Луцк: пожар на предприятии уже ликвидировали. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (28420) Воздушные силы (2500) Игнат Юрий (620) Шахед (1271)


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Топ комментарии
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09.07.2025 09:34 Ответить
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"Градус напруги знімемо"..раніше цифру давали загальну з обманками.Тепер окремо.Норм,зняли градус,заспокоїв
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09.07.2025 09:36 Ответить
+1
Не погано було б подивитися в динаміці на співвідношення справжніх та імітаторів. Якщо перевага зростає на користь імітаторів, то це добрий знак!
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09.07.2025 09:37 Ответить
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09.07.2025 09:34 Ответить
"Градус напруги знімемо"..раніше цифру давали загальну з обманками.Тепер окремо.Норм,зняли градус,заспокоїв
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09.07.2025 09:36 Ответить
Не погано було б подивитися в динаміці на співвідношення справжніх та імітаторів. Якщо перевага зростає на користь імітаторів, то це добрий знак!
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09.07.2025 09:37 Ответить
тобто, точної цифри нема?
воюємо навмання?
все, як завжди у зелених дегенератів мародерів.
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09.07.2025 09:38 Ответить
Чего ж немає точної цифри, є...
728 мопедів.
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09.07.2025 10:34 Ответить
728 близько до 300, відносно чого?
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09.07.2025 11:00 Ответить
З 728 мопедів 300 з бойовою частиною, а 428 імітатори.
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09.07.2025 11:09 Ответить
хммм.....
тобто, у кацапів мопедів дохєріща, а вибухівки в два рази менше.
бачиш, шо потужне гундосе доручення робить...
це ж, добре?
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09.07.2025 11:14 Ответить
Прилетало 40 и гремели фанфары. Теперь "всего лишь" 300+. Дело то житейское(с). Действительно.
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09.07.2025 09:40 Ответить
Ну так и до этого тоже запускали вперемешку с имитаторами... Или Игнату мало 300 шахедов?
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09.07.2025 09:56 Ответить
 
 