"Шахедов" сегодня было около 300, остальные - БПЛА-имитаторы, - Игнат

Во время массированной атаки БПЛА Россия использовала лишь около 300 ударных беспилотников, остальные - это БПЛА-имитаторы.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Сразу давайте немного градус напряжения снимем и скажем, что это не "шахедов" летело такое большое количество. "Шахедов" летело всего чуть больше 300. Большее количество их было уничтожено ПВО. ... К локально потерянным у нас уже попадают собственно дроны-имитаторы обычно, которые противник выпускает также в большом количестве по территории нашего государства", - пояснил он.

Напомним, в ночь на 9 июля российские войска атаковали Украину более 700 беспилотниками различных типов, крылатыми ракетами и баллистическими.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами, в Киеве работала ПВО, была угроза для западных областей. Впоследствии стало известно, что Луцк подвергся самой массированной атаке ракетами и дронами: есть повреждения и пожар на предприятии.

Также отмечалось, что 29 дронов ночью было уничтожено над Черкасщиной, там обошлось без последствий.

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