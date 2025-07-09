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Новини Атака безпілотників Збиття шахедів
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"Шахедів" сьогодні було близько 300, решта - БпЛА-імітатори, - Ігнат

Атака шахедів 9 липня 2025 року. Що кажуть у Повітряних силах

Під час масованої атаки БпЛА Росія використала лише близько 300 ударних безпілотників, решта - це БпЛА-імітатори.

Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Одразу давайте трішки градус напруги знімемо та скажемо, що це не "шахедів" летіла така велика кількість. "Шахедів" летіло всього трохи більше 300. Велика кількість їх була знищена ППО. ... До локаційно втрачених у нас вже потрапляють власне дрони-імітатори зазвичай, які противник випускає також у великій кількості по території нашої держави", - пояснив він.

Нагадаємо, в ніч на 9 липня російські війська атакували Україну понад 700 безпілотниками різних типів, крилатими ракетами та балістичними.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували Україну ракетами та дронами, у Києві працювала ППО, була загроза для західних областей. Згодом стало відомо, що Луцьк зазнав наймасованішої атаки ракетами та дронами: є пошкодження і пожежа на підприємстві.

Також зазначалося, що 29 дронів вночі було знищено над Черкащиною, там минулося без наслідків.

Читайте: Наслідки ворожої атаки на Луцьк: пожежу на підприємстві вже ліквідували. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29745) Повітряні сили (2844) Ігнат Юрій (816) Шахед (1280)


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Топ коментарі
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09.07.2025 09:34 Відповісти
+1
"Градус напруги знімемо"..раніше цифру давали загальну з обманками.Тепер окремо.Норм,зняли градус,заспокоїв
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09.07.2025 09:36 Відповісти
+1
Не погано було б подивитися в динаміці на співвідношення справжніх та імітаторів. Якщо перевага зростає на користь імітаторів, то це добрий знак!
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09.07.2025 09:37 Відповісти
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09.07.2025 09:34 Відповісти
"Градус напруги знімемо"..раніше цифру давали загальну з обманками.Тепер окремо.Норм,зняли градус,заспокоїв
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09.07.2025 09:36 Відповісти
Не погано було б подивитися в динаміці на співвідношення справжніх та імітаторів. Якщо перевага зростає на користь імітаторів, то це добрий знак!
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09.07.2025 09:37 Відповісти
тобто, точної цифри нема?
воюємо навмання?
все, як завжди у зелених дегенератів мародерів.
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09.07.2025 09:38 Відповісти
Чего ж немає точної цифри, є...
728 мопедів.
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09.07.2025 10:34 Відповісти
728 близько до 300, відносно чого?
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09.07.2025 11:00 Відповісти
З 728 мопедів 300 з бойовою частиною, а 428 імітатори.
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09.07.2025 11:09 Відповісти
хммм.....
тобто, у кацапів мопедів дохєріща, а вибухівки в два рази менше.
бачиш, шо потужне гундосе доручення робить...
це ж, добре?
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09.07.2025 11:14 Відповісти
Прилетало 40 и гремели фанфары. Теперь "всего лишь" 300+. Дело то житейское(с). Действительно.
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09.07.2025 09:40 Відповісти
Ну так и до этого тоже запускали вперемешку с имитаторами... Или Игнату мало 300 шахедов?
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09.07.2025 09:56 Відповісти
 
 