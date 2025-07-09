"Шахедів" сьогодні було близько 300, решта - БпЛА-імітатори, - Ігнат

Під час масованої атаки БпЛА Росія використала лише близько 300 ударних безпілотників, решта - це БпЛА-імітатори.

Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Одразу давайте трішки градус напруги знімемо та скажемо, що це не "шахедів" летіла така велика кількість. "Шахедів" летіло всього трохи більше 300. Велика кількість їх була знищена ППО. ... До локаційно втрачених у нас вже потрапляють власне дрони-імітатори зазвичай, які противник випускає також у великій кількості по території нашої держави", - пояснив він.

Нагадаємо, в ніч на 9 липня російські війська атакували Україну понад 700 безпілотниками різних типів, крилатими ракетами та балістичними.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували Україну ракетами та дронами, у Києві працювала ППО, була загроза для західних областей. Згодом стало відомо, що Луцьк зазнав наймасованішої атаки ракетами та дронами: є пошкодження і пожежа на підприємстві.

Також зазначалося, що 29 дронів вночі було знищено над Черкащиною, там минулося без наслідків.

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