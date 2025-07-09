Мобільні групи ППО вночі знищили майже 100 дронів. Результат доволі непоганий, - Ігнат

9 липня 2025 року під час нічної атаки РФ на Україну мобільні вогневі групи знищили майже 100 дронів.

Про це в телеефірі сказав начальник управління комунікацій Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У своєму ешелоні, в нижньому, вони відпрацьовують доволі непогано - сьогодні завдяки ним знищено трохи менше сотні цілей", - сказав Ігнат.

За його словами, ефективну роботу показують і дрони-перехоплювачі, завдяки ним знищені десятки ворожих цілей.

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Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки БпЛА на Київщині постраждала жінка.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували Україну ракетами та дронами, у Києві працювала ППО, була загроза для західних областей. Згодом стало відомо, що Луцьк зазнав наймасованішої атаки ракетами та дронами: є пошкодження і пожежа на підприємстві.

Також зазначалося, що 29 дронів вночі було знищено над Черкащиною, там минулося без наслідків. Окрім того, як повідомлялося, через нічну атаку РФ горить підприємство у Требухові Броварського району.

За даними Повітяних сил, вночі РФ випустила по Україні 728 "шахедів", 7 крилатих ракет та 6 "Кинджалів".