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Новини Збиття шахедів
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Мобільні групи ППО вночі знищили майже 100 дронів. Результат доволі непоганий, - Ігнат

В Україні посилять розвиток дронової ППО

9 липня 2025 року під час нічної атаки РФ на Україну мобільні вогневі групи знищили майже 100 дронів.

Про це в телеефірі сказав начальник управління комунікацій Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У своєму ешелоні, в нижньому, вони відпрацьовують доволі непогано - сьогодні завдяки ним знищено трохи менше сотні цілей", - сказав Ігнат.

За його словами, ефективну роботу показують і дрони-перехоплювачі, завдяки ним знищені десятки ворожих цілей.

Читайте також: "Шахедів" сьогодні було близько 300, решта - БпЛА-імітатори, - Ігнат

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки БпЛА на Київщині постраждала жінка.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували Україну ракетами та дронами, у Києві працювала ППО, була загроза для західних областей. Згодом стало відомо, що Луцьк зазнав наймасованішої атаки ракетами та дронами: є пошкодження і пожежа на підприємстві.

Також зазначалося, що 29 дронів вночі було знищено над Черкащиною, там минулося без наслідків. Окрім того, як повідомлялося, через нічну атаку РФ горить підприємство у Требухові Броварського району.

За даними Повітяних сил, вночі РФ випустила по Україні 728 "шахедів", 7 крилатих ракет та 6 "Кинджалів".

Автор: 

ППО (3371) Ігнат Юрій (816) Шахед (1280)


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як там RADA?

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09.07.2025 10:29 Відповісти
Збили 100? Молодці, кацапи вам завтра 1000 пришлють. А післязавтра 10000.
Треба працювати над масовим виготовленням зброї дального ураження. Бажано швидкого. Бо не бомблені кацапи спокійно збільшують військове виробництво і не бояться що туди прилетить щось серьйозне з бойовою частиною 100, 300, 500 кг
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09.07.2025 10:33 Відповісти
Саме так, а то виробляємо щось на кшталт "комарам очі довбати".
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09.07.2025 10:36 Відповісти
У нас до войны выпускали противосамолетные ракеты Р27 что мешает начать их запускать с джипов?
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09.07.2025 10:40 Відповісти
А хтось розганяв тему що вони не ефективні, а виявляється ефективні
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09.07.2025 10:59 Відповісти
Якщо мають ПЗРК або дрони перехоплювачі то ефективні, проблеми тільки коли в них кулемет а шахед летить на недосяжній для їх зброї висоті або коли низька хмарність.

Але група озброєна дронами буде набагато ефективніша через збільшення дальності ураження.
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09.07.2025 11:10 Відповісти
навіщо злили в інтернет технологію акустичної триангуляції запуску дронів ?
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09.07.2025 11:00 Відповісти
Майже 100 це значить 30
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09.07.2025 11:04 Відповісти
 
 