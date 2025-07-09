РФ за сутки 97 раз обстреляла приграничные районы Черниговской, Сумской и Харьковской областей, - ОК "Північ"
За минувшие сутки российские войска совершили 97 обстрелов по приграничным районам Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Всего зафиксировано 257 взрывов.
Об этом сообщило оперативное командование "Північ", передает Цензор.НЕТ.
В Черниговской области обстреляли более 15 населенных пунктов, в частности - Барановку, Зализный Мост, Тимоновичи, Хотиевку и другие. Применяли БПЛА "Ланцет", FPV-дроны, минометы, ствольную артиллерию и сбросы взрывных устройств.
В Сумской области под огнем оказались более 30 населенных пунктов, в частности Турья, Середина-Буда, Бруски, Хутор-Михайловский, Прогресс. Атаки осуществлялись с помощью дронов и артиллерии.
На Харьковщине в Лемищине и Тимофеевке зафиксировано 23 взрыва в результате артобстрелов.
По предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет. В то же время, повреждены учебное заведение, коммунальные объекты, частные дома и транспорт.
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