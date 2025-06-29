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Новости Фото Атака беспилотников на Сумщину
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В результате атаки российских БПЛА в Конотопской громаде повреждены дома и инфраструктура, есть отключения электроэнергии. ФОТО

С утра 29 июня российские войска атаковали Конотопскую громаду на Сумщине беспилотниками.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

"Один из БПЛА попал прямо в балкон многоэтажки. К счастью, жители дома не пострадали. Последствия могли быть значительно тяжелее", - написал он.

сумщина

Отмечается, что в результате атак россиян в громаде также повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. В одном из сел громады более 600 потребителей остались без электроснабжения в результате обстрела.

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"Обошлось без жертв и пострадавших", - отметил Григоров.

Продолжаются восстановительные работы.

Автор: 

Сумская область (3406) Конотопский район (20) Григоров Олег (5)


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та, *** з ним!
у нас на ставці, бюджет пиляють до 2029!
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29.06.2025 15:56 Ответить
Ішак веде країну до світлого майбутнього.Ще трішки,пару ставок,пару років і перемога,можливо
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29.06.2025 16:16 Ответить
 
 