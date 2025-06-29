В результате атаки российских БПЛА в Конотопской громаде повреждены дома и инфраструктура, есть отключения электроэнергии. ФОТО

С утра 29 июня российские войска атаковали Конотопскую громаду на Сумщине беспилотниками.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

"Один из БПЛА попал прямо в балкон многоэтажки. К счастью, жители дома не пострадали. Последствия могли быть значительно тяжелее", - написал он.

Отмечается, что в результате атак россиян в громаде также повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. В одном из сел громады более 600 потребителей остались без электроснабжения в результате обстрела.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Лебедину: двое пострадавших, повреждены два админздания и 12 частных домов. ФОТО (обновлено)

"Обошлось без жертв и пострадавших", - отметил Григоров.

Продолжаются восстановительные работы.