Унаслідок атаки російських БпЛА в Конотопській громаді пошкоджені будинки та інфраструктура, є знеструмлення. ФОТО
Від ранку 29 червня російські війська атакували Конотопську громаду на Сумщині безпілотниками.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
"Один із БпЛА влучив просто в балкон багатоповерхівки. На щастя, мешканці будинку не постраждали. Наслідки могли бути значно тяжчими", - написав він.
Зазначається, що внаслідок атак росіян у громаді також пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури. В одному з сіл громади понад 600 споживачів залишилися без електропостачання внаслідок обстрілу.
"Обійшлося без жертв та постраждалих", - зауважив Григоров.
Тривають відновлювальні роботи.
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