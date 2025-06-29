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Новини Фото Атака безпілотників на Сумщину
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Унаслідок атаки російських БпЛА в Конотопській громаді пошкоджені будинки та інфраструктура, є знеструмлення. ФОТО

Від ранку 29 червня російські війська атакували Конотопську громаду на Сумщині  безпілотниками.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

"Один із БпЛА влучив просто в балкон багатоповерхівки. На щастя, мешканці будинку не постраждали. Наслідки могли бути значно тяжчими", - написав він.

сумщина

Зазначається, що внаслідок атак росіян у громаді також пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури. В одному з сіл громади понад 600 споживачів залишилися без електропостачання внаслідок обстрілу.

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"Обійшлося без жертв та постраждалих", - зауважив Григоров.

Тривають відновлювальні роботи.

Автор: 

Сумська область (3964) Конотопський район (21) Григоров Олег (5)


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та, *** з ним!
у нас на ставці, бюджет пиляють до 2029!
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29.06.2025 15:56 Відповісти
Ішак веде країну до світлого майбутнього.Ще трішки,пару ставок,пару років і перемога,можливо
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29.06.2025 16:16 Відповісти
 
 