Унаслідок атаки російських БпЛА в Конотопській громаді пошкоджені будинки та інфраструктура, є знеструмлення. ФОТО

Від ранку 29 червня російські війська атакували Конотопську громаду на Сумщині безпілотниками.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

"Один із БпЛА влучив просто в балкон багатоповерхівки. На щастя, мешканці будинку не постраждали. Наслідки могли бути значно тяжчими", - написав він.

Зазначається, що внаслідок атак росіян у громаді також пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури. В одному з сіл громади понад 600 споживачів залишилися без електропостачання внаслідок обстрілу.

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"Обійшлося без жертв та постраждалих", - зауважив Григоров.

Тривають відновлювальні роботи.