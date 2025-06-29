Удар РФ по Лебедину: двоє постраждалих, пошкоджено дві адмінбудівлі та 12 приватних будинків. ФОТО (оновлено)
У місті Лебедин на Сумщині внаслідок атаки російських БпЛА пошкоджено адміністративні та приватні будівлі.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.
Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджень зазнали дві адмінбудівлі та 12 приватних житлових будинків.
"Росіяни атакували місто трьома безпілотниками. Один із них, на щастя, не здетонував. На місці триває ліквідація наслідків. Людям надається необхідна допомога", - додав він.
Пізніше Григоров повідомив, що внаслідок атаки російських БпЛА на Лебедин постраждали двоє мешканців. Це подружжя: 36-річний чоловік і 42-річна жінка. Вони самостійно звернулися за медичною допомогою. Обох доправили до лікарні. Чоловіка після огляду відпустили додому. Жінка поки залишається під наглядом медиків. Стан – стабільний. Надається необхідна допомога.
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Сьогодні з одним зчепився. Попросили почергувати на футболі, тєло, тренер в ДЮСШ почав про ;один народ;, про те як кошмарять мирних людей, примушуючи йти на нікому не потрібну війну, про ;русскую культуру;- бачте, його дістало що він не може в машині з відчиненими вікнами слухати ;русскую музику;, про те що кому щось не подобається- хай валять за кордон.
Показова робота поліції- прибувши, вони просто запитали його- ;Вибачте, ви таке казали;?- Ні, ніколи, цього чєловєка первий раз бачу і вобщє-він якийсь придуркуватий, провірьте його;-
;Вибачте всього найкращого!;
Не опитали свідків, у нього навіть не перевірили документи.
Ну... Мені світить штраф за хибний виклик поліції, будуть розбиратися.
Так що... Людина спокійно займається проросійською агітацією, поліція не реагує. І ще питання в тім, що саме цей сумоїст вкладає в голови дітям.
- автору допису ?
- його опоненту ?
- чи мєнту , що проігнорував виклик ?
ну а так - кожного їбаната бити звісно не вийде