Удар РФ по Лебедину: двоє постраждалих, пошкоджено дві адмінбудівлі та 12 приватних будинків. ФОТО (оновлено)

У місті Лебедин на Сумщині внаслідок атаки російських БпЛА пошкоджено адміністративні та приватні будівлі.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.



Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджень зазнали дві адмінбудівлі та 12 приватних житлових будинків.



"Росіяни атакували місто трьома безпілотниками. Один із них, на щастя, не здетонував. На місці триває ліквідація наслідків. Людям надається необхідна допомога", - додав він.

Також читайте: "Шахеди" атакують Сумщину: завдано ударів по Конотопській та Лебединській громадах





Пізніше Григоров повідомив, що внаслідок атаки російських БпЛА на Лебедин постраждали двоє мешканців. Це подружжя: 36-річний чоловік і 42-річна жінка. Вони самостійно звернулися за медичною допомогою. Обох доправили до лікарні. Чоловіка після огляду відпустили додому. Жінка поки залишається під наглядом медиків. Стан – стабільний. Надається необхідна допомога.