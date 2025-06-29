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Удар РФ по Лебедину: повреждены два административных здания и 12 частных домов. ФОТО
В городе Лебедин Сумской области в результате атаки российских БПЛА повреждены административные и частные здания.
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
Отмечается, что в результате атаки повреждения получили два админздания и 12 частных жилых домов.
"Россияне атаковали город тремя беспилотниками. Один из них, к счастью, не сдетонировал. На месте продолжается ликвидация последствий. Людям оказывается необходимая помощь", - добавил он.
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Сьогодні з одним зчепився. Попросили почергувати на футболі, тєло, тренер в ДЮСШ почав про ;один народ;, про те як кошмарять мирних людей, примушуючи йти на нікому не потрібну війну, про ;русскую культуру;- бачте, його дістало що він не може в машині з відчиненими вікнами слухати ;русскую музику;, про те що кому щось не подобається- хай валять за кордон.
Показова робота поліції- прибувши, вони просто запитали його- ;Вибачте, ви таке казали;?- Ні, ніколи, цього чєловєка первий раз бачу і вобщє-він якийсь придуркуватий, провірьте його;-
;Вибачте всього найкращого!;
Не опитали свідків, у нього навіть не перевірили документи.
Ну... Мені світить штраф за хибний виклик поліції, будуть розбиратися.
Так що... Людина спокійно займається проросійською агітацією, поліція не реагує. І ще питання в тім, що саме цей сумоїст вкладає в голови дітям.