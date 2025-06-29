Удар РФ по Лебедину: повреждены два административных здания и 12 частных домов. ФОТО

В городе Лебедин Сумской области в результате атаки российских БПЛА повреждены административные и частные здания.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.



Отмечается, что в результате атаки повреждения получили два админздания и 12 частных жилых домов.



"Россияне атаковали город тремя беспилотниками. Один из них, к счастью, не сдетонировал. На месте продолжается ликвидация последствий. Людям оказывается необходимая помощь", - добавил он.

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