В результате атаки российских дронов ранены двое жителей Конотопского района Сумской области

В воскресенье, 13 июля, в результате атаки российских дронов также ранены двое жителей Конотопского района Сумской области.

Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

По жилому сектору в селе Бунякино Новослободской громады россияне ударили четырьмя дронами. Ранены двое гражданских мужчин.

63-летнего и 71-летнего пострадавших госпитализировали, оказана медицинская помощь. Состояние обоих - стабильное.

Глава ОГА отметил, что село Бунякино подлежит обязательной эвакуации. Большинство населения оттуда эвакуировалось, а те, кто остался, написали заявления об отказе.

"Призываю жителей населенных пунктов, где объявлена обязательная эвакуация, не рисковать жизнью и здоровьем. Оставаясь в селах, которые системно атакует враг, вы подвергаете себя и близких опасности", - заявил чиновник.

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