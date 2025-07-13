В результате атаки российских дронов ранены двое жителей Конотопского района Сумской области
В воскресенье, 13 июля, в результате атаки российских дронов также ранены двое жителей Конотопского района Сумской области.
Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
По жилому сектору в селе Бунякино Новослободской громады россияне ударили четырьмя дронами. Ранены двое гражданских мужчин.
63-летнего и 71-летнего пострадавших госпитализировали, оказана медицинская помощь. Состояние обоих - стабильное.
Глава ОГА отметил, что село Бунякино подлежит обязательной эвакуации. Большинство населения оттуда эвакуировалось, а те, кто остался, написали заявления об отказе.
"Призываю жителей населенных пунктов, где объявлена обязательная эвакуация, не рисковать жизнью и здоровьем. Оставаясь в селах, которые системно атакует враг, вы подвергаете себя и близких опасности", - заявил чиновник.
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