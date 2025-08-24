245 0
Частина Сумського району знеструмлена через атаку РФ, - ОВА
Ввечері 24 серпня внаслідок атаки РФ знеструмлено населені пункти Сумського району – без світла залишилася частина Білопільської та Ворожбянської громад.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
"Ремонтні бригади розпочнуть відновлювати електропостачання, коли це дозволить безпекова ситуація. Сьогодні ввечері ворог знову бив по цивільній інфраструктурі області – застосував керовані авіабомби та ударні дрони. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
