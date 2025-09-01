8 человек пострадали вследствие российских обстрелов Сумщины, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 1 сентября враг интенсивно атаковал гражданскую инфраструктуру Сумщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу ОВА Олега Григорова.

Есть последствия попаданий в Сумской, Речковской, Ворожбянской, Белопольской, Великописаревской, Шалыгинской и Дружбовской громадах.

"Один из вражеских дронов попал в гражданскую машину - ранен водитель. Всего пострадали семь мирных жителей, всем оказывается необходимая медицинская помощь. В Сумском и Шосткинском районах повреждены десятки частных домов. Продолжается ликвидация последствий. В разных микрорайонах Сум атаки БпЛА привели к повреждениям гражданской инфраструктуры и обесточиванию", - рассказал он.

Кроме того, вследствие попадания вражеского дрона вблизи железнодорожной станции на Сумщине пострадала дежурная по станции.

