8 человек пострадали вследствие российских обстрелов Сумщины, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 1 сентября враг интенсивно атаковал гражданскую инфраструктуру Сумщины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу ОВА Олега Григорова.
Есть последствия попаданий в Сумской, Речковской, Ворожбянской, Белопольской, Великописаревской, Шалыгинской и Дружбовской громадах.
"Один из вражеских дронов попал в гражданскую машину - ранен водитель. Всего пострадали семь мирных жителей, всем оказывается необходимая медицинская помощь. В Сумском и Шосткинском районах повреждены десятки частных домов. Продолжается ликвидация последствий. В разных микрорайонах Сум атаки БпЛА привели к повреждениям гражданской инфраструктуры и обесточиванию", - рассказал он.
Кроме того, вследствие попадания вражеского дрона вблизи железнодорожной станции на Сумщине пострадала дежурная по станции.
