Россияне атакуют Украину ударными БПЛА, - Воздушные силы

Вечером 1 сентября российские войска запустили по Украине беспилотники.

Об этом пишут Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

  • На границе Сумской и Черниговской областей вражеские БпЛА.
  • Угроза применения ударных БпЛА для Днепропетровской области (Синельниковский р-н).

Читайте: 8 человек пострадали в результате российских обстрелов Сумщины, - ОВА. ФОТОрепортаж

суки
01.09.2025 21:39 Ответить
Хлопці, дайте достойну відповідь по кацапії. Смерть кацапам!
01.09.2025 21:42 Ответить
 
 