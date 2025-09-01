Россияне атакуют Украину ударными БПЛА, - Воздушные силы
Вечером 1 сентября российские войска запустили по Украине беспилотники.
Об этом пишут Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
- На границе Сумской и Черниговской областей вражеские БпЛА.
- Угроза применения ударных БпЛА для Днепропетровской области (Синельниковский р-н).
димон
время
