РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10333 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников на Одесщину
935 0

Войска РФ атаковали припортовую инфраструктуру Измаильского района: вспыхнули пожары

шахид над Измаилом

В ночь на 2 сентября 2025 года враг снова атаковал припортовую инфраструктуру Измаильского района Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Измаильской РГА.

"Благодаря своевременному реагированию на угрозу удалось предотвратить значительные разрушения и человеческие жертвы", - говорится в сообщении.

Пожары оперативно ликвидированы.

Также читайте: Россия атаковала Одесскую область дронами: пожар на объекте энергетики. ФОТО

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 1 сентября российские войска запустили по Украине беспилотники. Напомним, что "шахеды" атаковали Белую Церковь, там погиб мужчина, повреждены многоэтажки, горели гаражи

Автор: 

Измаил (157) Одесская область (3798) Шахед (1421) Измаильский район (19)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 