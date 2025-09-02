Войска РФ атаковали припортовую инфраструктуру Измаильского района: вспыхнули пожары
В ночь на 2 сентября 2025 года враг снова атаковал припортовую инфраструктуру Измаильского района Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Измаильской РГА.
"Благодаря своевременному реагированию на угрозу удалось предотвратить значительные разрушения и человеческие жертвы", - говорится в сообщении.
Пожары оперативно ликвидированы.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 1 сентября российские войска запустили по Украине беспилотники. Напомним, что "шахеды" атаковали Белую Церковь, там погиб мужчина, повреждены многоэтажки, горели гаражи
