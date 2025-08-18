РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10173 посетителя онлайн
Новости Фото Атака беспилотников на Одесщину
1 022 2

Россия атаковала Одесскую область дронами: пожар на объекте энергетики. ФОТО

Ночью в результате удара беспилотников в пригороде Одессы загорелись объект топливно-энергетической инфраструктуры и здание. Пожар ликвидировали, жертв и пострадавших нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОГА Олег Кипер.

"Несмотря на активную работу сил ПВО, в Одесском районе есть последствия удара. В пригороде Одессы возникло возгорание объекта топливно-энергетической инфраструктуры и двухэтажного здания. Наши спасатели оперативно ликвидировали мощный пожар. К тушению привлекался пожарный поезд Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Кипер отметил, что по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

По данным местных СМИ, враг попал по терминалу Новой почты и терминалам компании SOCAR.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Армия РФ ударила по Павлограду ракетой и атаковала Никопольщину дронами и артиллерией. ФОТОрепортаж

Одесса
Одесса
Удар по Одессе

 

Автор: 

беспилотник (4108) обстрел (29035) Одесса (8007) Одесская область (3779) Одесский район (265)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скажіть, наших рятувальників нагороджують орденами і медалями? Чи є там Герої України?
Не чула про це жодного разу. Хоч вони дійсно Герої!!
показать весь комментарий
18.08.2025 08:22 Ответить
Тепер Азербайджан постачатиме зброю
показать весь комментарий
18.08.2025 08:44 Ответить
 
 