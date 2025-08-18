Россия атаковала Одесскую область дронами: пожар на объекте энергетики. ФОТО
Ночью в результате удара беспилотников в пригороде Одессы загорелись объект топливно-энергетической инфраструктуры и здание. Пожар ликвидировали, жертв и пострадавших нет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОГА Олег Кипер.
"Несмотря на активную работу сил ПВО, в Одесском районе есть последствия удара. В пригороде Одессы возникло возгорание объекта топливно-энергетической инфраструктуры и двухэтажного здания. Наши спасатели оперативно ликвидировали мощный пожар. К тушению привлекался пожарный поезд Укрзализныци", - говорится в сообщении.
Кипер отметил, что по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
По данным местных СМИ, враг попал по терминалу Новой почты и терминалам компании SOCAR.
