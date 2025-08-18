Армія РФ вдарила по Павлограду ракетою та атакувала Нікопольщину дронами й артилерією. ФОТОрепортаж
Вночі окупанти завдали ракетного удару по Павлограду, спричинивши пожежу. Також ворог атакував Нікопольський і Синельниківський райони FPV-дронами та артилерією — пошкоджені житлові будинки, інфраструктура й промислові об’єкти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
"Вночі ворог вдарив ракетою по Павлограду. Виникла пожежа. Рятувальники вогонь загасили.
Нікопольщину агресор атакував FPV-дронами та артилерією. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській громадах", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок атаки на Нікопольський район зафіксовані пошкодження на території промислового підприємства. Понівечені інфраструктура, 2 приватні будинки, газогін та лінія електропередач.
"По Синельниківщині російська армія влучила безпілотниками. А саме по Межівській і Миколаївській громадах.
Там також виникли пожежі. Пошкоджені транспортне підприємство та приватний будинок", - зазначив Лисак.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль