Армія РФ вдарила по Павлограду ракетою та атакувала Нікопольщину дронами й артилерією. ФОТОрепортаж

Вночі окупанти завдали ракетного удару по Павлограду, спричинивши пожежу. Також ворог атакував Нікопольський і Синельниківський райони FPV-дронами та артилерією — пошкоджені житлові будинки, інфраструктура й промислові об’єкти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

"Вночі ворог вдарив ракетою по Павлограду. Виникла пожежа. Рятувальники вогонь загасили.

Нікопольщину агресор атакував FPV-дронами та артилерією. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській громадах", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки на Нікопольський район зафіксовані пошкодження на території промислового підприємства. Понівечені інфраструктура, 2 приватні будинки, газогін та лінія електропередач.

"По Синельниківщині російська армія влучила безпілотниками. А саме по Межівській і Миколаївській громадах.

Там також виникли пожежі. Пошкоджені транспортне підприємство та приватний будинок", - зазначив Лисак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибухи пролунали у Павлограді: ворог атакує балістикою









