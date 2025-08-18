РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10173 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
727 1

Армия РФ нанесла удар по Павлограду ракетой и атаковала Никопольский район дронами и артиллерией. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Павлограду, вызвав пожар. Также враг атаковал Никопольский и Синельниковский районы FPV-дронами и артиллерией - повреждены жилые дома, инфраструктура и промышленные объекты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

"Ночью враг ударил ракетой по Павлограду. Возник пожар. Спасатели огонь потушили.

Никопольщину агрессор атаковал FPV-дронами и артиллерией. Поцелил по Никополю, Марганецкой, Червоногригорьевской, Покровской громадах", - говорится в сообщении.

В результате атаки на Никопольский район зафиксированы повреждения на территории промышленного предприятия. Побиты инфраструктура, 2 частных дома, газопровод и линия электропередач.

"По Синельниковщине российская армия попала беспилотниками. А именно по Межевской и Николаевской громадах.

Там также возникли пожары. Повреждены транспортное предприятие и частный дом", - отметил Лысак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрывы прогремели в Павлограде: враг атакует баллистикой

Днепропетровская область
Днепропетровская область
Днепропетровская область
Днепропетровская область
Днепропетровская область

Автор: 

обстрел (29035) Павлоград (166) Никополь (1153) Днепропетровская область (4359) Никопольский район (387) Павлоградский район (51) Синельниковский район (183)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ми чекаємо ударів українською балістикою по оркам. Постійно удари Дніпро, Павлоград.
показать весь комментарий
18.08.2025 08:08 Ответить
 
 