Армия РФ нанесла удар по Павлограду ракетой и атаковала Никопольский район дронами и артиллерией. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Павлограду, вызвав пожар. Также враг атаковал Никопольский и Синельниковский районы FPV-дронами и артиллерией - повреждены жилые дома, инфраструктура и промышленные объекты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

"Ночью враг ударил ракетой по Павлограду. Возник пожар. Спасатели огонь потушили.

Никопольщину агрессор атаковал FPV-дронами и артиллерией. Поцелил по Никополю, Марганецкой, Червоногригорьевской, Покровской громадах", - говорится в сообщении.

В результате атаки на Никопольский район зафиксированы повреждения на территории промышленного предприятия. Побиты инфраструктура, 2 частных дома, газопровод и линия электропередач.

"По Синельниковщине российская армия попала беспилотниками. А именно по Межевской и Николаевской громадах.

Там также возникли пожары. Повреждены транспортное предприятие и частный дом", - отметил Лысак.

