РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6399 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины
686 4

Взрывы прогремели в Павлограде: враг атакует баллистикой

Вибухи

Вечером воскресенья, 17 августа, в Павлограде Днепропетровской области были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает Суспільне, информирует Цензор.НЕТ.

В Павлограде на Днепропетровщине слышны звуки взрывов, - сообщалось в 23:01.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Скоростная цель на Днепропетровщине, курсом на запад, Павлоград, - сообщалось в 23:01.

Ранее сообщалось, что вечером 17 августа российские войска атаковали Харьков баллистикой.

Читайте также: Взрывы прогремели в Днепре и Павлограде: угроза баллистики

Автор: 

обстрел (29035) Павлоград (166) Днепропетровская область (4359) Павлоградский район (51)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Довго терпіли пі'дори. Тепер після трампушиного благословіння знову розвернуться...
показать весь комментарий
17.08.2025 23:16 Ответить
Це вже привіт від Тампа і Віткоффа
від іхніх ,, найкращих "друзяк- вбивць😡
показать весь комментарий
17.08.2025 23:26 Ответить
Тампон запевнив ***** що може продовжувати кошмарити Україну, санкцій не буде. Ось ваші переговори. І це тільки початок.
показать весь комментарий
17.08.2025 23:57 Ответить
Трамп, тепер кров українців і на твоїх руках.
показать весь комментарий
18.08.2025 00:10 Ответить
 
 