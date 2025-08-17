Взрывы прогремели в Павлограде: враг атакует баллистикой
Вечером воскресенья, 17 августа, в Павлограде Днепропетровской области были слышны звуки взрывов.
Об этом сообщает Суспільне, информирует Цензор.НЕТ.
В Павлограде на Днепропетровщине слышны звуки взрывов, - сообщалось в 23:01.
Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Скоростная цель на Днепропетровщине, курсом на запад, Павлоград, - сообщалось в 23:01.
Ранее сообщалось, что вечером 17 августа российские войска атаковали Харьков баллистикой.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
від іхніх ,, найкращих "друзяк- вбивць😡