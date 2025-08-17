УКР
Вибухи пролунали у Павлограді: ворог атакує балістикою

Вибухи

Ввечері неділі, 17 серпня, у Павлограді на Дніпропетровщині було чутно звуки вибухів.

Про це повідомляє Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.

У Павлограді на Дніпропетровщині чутно звуки вибухів, - повідомлялося о 23:01.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Швидкісна ціль на Дніпропетровщині , курсом на захід, Павлоград, - повідомлялося о 23:01.

Раніше повідомлялося, що ввечері 17 серпня російські війська атакували Харків балістикою.

Читайте також: Вибухи пролунали у Дніпрі та Павлограді: загроза балістики

Довго терпіли пі'дори. Тепер після трампушиного благословіння знову розвернуться...
17.08.2025 23:16 Відповісти
Це вже привіт від Тампа і Віткоффа
від іхніх ,, найкращих "друзяк- вбивць😡
17.08.2025 23:26 Відповісти
Тампон запевнив ***** що може продовжувати кошмарити Україну, санкцій не буде. Ось ваші переговори. І це тільки початок.
17.08.2025 23:57 Відповісти
Трамп, тепер кров українців і на твоїх руках.
18.08.2025 00:10 Відповісти
 
 