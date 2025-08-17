Вибухи пролунали у Павлограді: ворог атакує балістикою
Ввечері неділі, 17 серпня, у Павлограді на Дніпропетровщині було чутно звуки вибухів.
Про це повідомляє Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.
У Павлограді на Дніпропетровщині чутно звуки вибухів, - повідомлялося о 23:01.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Швидкісна ціль на Дніпропетровщині , курсом на захід, Павлоград, - повідомлялося о 23:01.
Раніше повідомлялося, що ввечері 17 серпня російські війська атакували Харків балістикою.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
від іхніх ,, найкращих "друзяк- вбивць😡