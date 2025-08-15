Вибухи пролунали у Дніпрі та Павлограді: загроза балістики
У Дніпрі під час тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Повітряні сили попередили про пуск балістики в бік Дніпра.
Згодом там пролунала серія вибухів, повідомило Суспільне.
Також вибухи пролунали у Павлограді на Дніпропетровщині.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А українці як ПАІНЬКІ ведуть себе добре ?