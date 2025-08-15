УКР
2 992 4

Вибухи пролунали у Дніпрі та Павлограді: загроза балістики

Вибухи у Дніпрі 15 серпня РФ запустила балістику

У Дніпрі під час тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили про пуск балістики в бік Дніпра.

Згодом там пролунала серія вибухів, повідомило Суспільне.

Також вибухи пролунали у Павлограді на Дніпропетровщині.

Читайте: Трамп про атаки РФ на Україну: Путін вважає, що це йому допоможе укласти вигіднішу угоду, але насправді це йому шкодить

Ну хтоб сумнівався що хутин не вдарить по містам підчас перемовин.
А українці як ПАІНЬКІ ведуть себе добре ?
15.08.2025 16:18 Відповісти
За те що не послали безпилотники на парад 9 травня у мацкву , треба судити
15.08.2025 16:19 Відповісти
Салюти путлера в честь зустрічі з рудим клованом.
15.08.2025 16:25 Відповісти
Уже два раза жахнуло... Ще й "розвідник"висів.
15.08.2025 16:28 Відповісти
 
 