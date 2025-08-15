1 926 25
Трамп про атаки РФ на Україну: Путін вважає, що це йому допоможе укласти вигіднішу угоду, але насправді це йому шкодить
Президент США Дональд Трамп прокоментував російські обстріли України, зауваживши, що у такий спосіб російський диктатор Володимир Путін намагається покращити свою позицію на майбутніх переговорах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Трамп заявив під час спілкування із журналістами.
"Вони (росіяни. – Ред.) намагаються вести переговори. Путін намагається створити відповідні умови. Я маю на увазі, що, на його думку, це допоможе йому укласти вигіднішу угоду. Насправді ж це йому шкодить", - сказав президент США.
Раніше повідомлялося, що лідер США може залишити зустріч достроково, якщо не вважатиме, що Путін серйозно налаштований укласти угоду.
