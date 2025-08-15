УКР
Новини Зустріч Трампа та Путіна
Трамп про атаки РФ на Україну: Путін вважає, що це йому допоможе укласти вигіднішу угоду, але насправді це йому шкодить

Трамп про атаки РФ на Україну

Президент США Дональд Трамп прокоментував російські обстріли України, зауваживши, що у такий спосіб російський диктатор Володимир Путін намагається покращити свою позицію на майбутніх переговорах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Трамп заявив під час спілкування із журналістами.

"Вони (росіяни. – Ред.) намагаються вести переговори. Путін намагається створити відповідні умови. Я маю на увазі, що, на його думку, це допоможе йому укласти вигіднішу угоду. Насправді ж це йому шкодить", - сказав президент США.

Раніше повідомлялося, що лідер США може залишити зустріч достроково, якщо не вважатиме, що Путін серйозно налаштований укласти угоду.

Топ коментарі
+4
15.08.2025 15:56 Відповісти
+4
...але всі "трамбонові відгуки про куйла" тільки допомагають йому безнаказанно і ще з більшою лютістю вбивати українців і нищити,та окуповувати Україну
15.08.2025 15:57 Відповісти
+2
Путін не збираеться укладати угоду. Окрім тимчасових Мінських. Тисячолітньому Рейху потрібна тисячолітня історія, без України вони не імперія, а московський улус Джучі, що сп*здив історію. Тому від нас вони не відчепляться ніколи.
15.08.2025 16:02 Відповісти
"Це йому шкодить". Тобто після арешту на базі, путлєру призначать не одне довічне, а два-три.
15.08.2025 15:55 Відповісти
15.08.2025 15:56 Відповісти
Коли він ше коптить небо - нігуя йому не шкодить
15.08.2025 15:56 Відповісти
...але всі "трамбонові відгуки про куйла" тільки допомагають йому безнаказанно і ще з більшою лютістю вбивати українців і нищити,та окуповувати Україну
15.08.2025 15:57 Відповісти
‼️‼️‼️Повернення всіх полонених та викрадених дітей - московське федерація незаконно вивезла близько 20 тис. дітей, повернуто лише 1 453.
15.08.2025 15:57 Відповісти
15.08.2025 15:58 Відповісти
Баран
15.08.2025 15:57 Відповісти
Так обстрелов почти нет кроме прифронтовых областей , о чем Трамп вообще
15.08.2025 15:58 Відповісти
Це ти іронізуєш, чи справді так вважаєш?!
15.08.2025 16:02 Відповісти
Ну в Одессе последний обстрел 8 августа, 7 дней ноль ракет и мопедов и я смотрю так во многих городах
15.08.2025 16:04 Відповісти
1 171 0

97 "шахедів" та дві балістики випустила РФ по Україні: 63 БпЛА знешкоджено. ІНФОГРАФІКА

Вчора теж було дві балістики. А ти звідки такий задоволений і оптимістичний?
15.08.2025 16:11 Відповісти
Так я же написал прифронтовые области под обстрелом , понятно что после Аляски все вернётся как раньше
15.08.2025 16:14 Відповісти
Вибухи пролунали у Дніпрі та Павлограді: загроза балістики Джерело: https://censor.net/ua/n3568837
15.08.2025 16:19 Відповісти
А в прифронтових областях не люди живуть? А інфраструктуру там не знищують? А люди там не гинуть? Ти мабуть новини не читаєш? Чи прикидаєшся?
15.08.2025 16:24 Відповісти
Я как раз читаю новости и утверждают что обстрелов меньше перед Аляской и это факт, я не писал что их вообще нет
15.08.2025 16:28 Відповісти
Хто "утверждает"? Цитату, плиз!
15.08.2025 16:31 Відповісти
Я утверждаю )
15.08.2025 16:36 Відповісти
Ти написав "Я"- ти головка от х@я!
15.08.2025 16:46 Відповісти
В первую очередь о тех обстрелах, что были с месяц назад, когда прилетало по 300-500 шахедов, но после трампоского дедлайна количество ежедневно запускаемых шахедов резко упало. Понятно что эта разница все это время где то копится, и если не будет достигнуто перемирие, хотя бы воздушное, все это полетит на Украину, когда с месяц или более будут запускать 500-600 шахедов. Надеюсь наша власть и военные к этому готовятся.
15.08.2025 16:52 Відповісти
Я про это и написал, но мне он говорит что обстрелы такие же как и раньше и по всей Украине
15.08.2025 16:57 Відповісти
Невже старий американський дідусь прозрів? А путлер йому ще й карту Донбасу везе, де помічені його дрг. Нагадує те, як бульбашенко возив карту путлеру.
15.08.2025 15:59 Відповісти
Путін не збираеться укладати угоду. Окрім тимчасових Мінських. Тисячолітньому Рейху потрібна тисячолітня історія, без України вони не імперія, а московський улус Джучі, що сп*здив історію. Тому від нас вони не відчепляться ніколи.
15.08.2025 16:02 Відповісти
На жаль, це так. Але є ймовірний варіант- імперія може розпастися. Приклад- есереср.
15.08.2025 16:06 Відповісти
Гандональд - ідіот. Мова йде про обстріли, вбивства, захоплення територій, геноцид… а цей підор носиться зі своїми deals і розглядає агресивну війну і угоди в одній парадигмі🤦‍♂️
15.08.2025 16:09 Відповісти
Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов підготував Путіну карту Донеччини для зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці, щоб переконати США у здатності російської армії прорвати фронт, хоча фактично такі можливості відсутні. Про це https://t.me/akovalenko1989/9630 поінформував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у п'ятницю, 15 серпня.
15.08.2025 16:29 Відповісти
 
 