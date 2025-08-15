РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10563 посетителя онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина
1 093 18

Трамп об атаках РФ на Украину: Путин считает, что это ему поможет заключить более выгодное соглашение, но на самом деле это ему вредит

Трамп об атаках РФ на Украину

Президент США Дональд Трамп прокомментировал российские обстрелы Украины, отметив, что таким образом российский диктатор Владимир Путин пытается улучшить свою позицию на предстоящих переговорах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

"Они (россияне. - Ред.) пытаются вести переговоры. Путин пытается создать соответствующие условия. Я имею в виду, что, по его мнению, это поможет ему заключить более выгодную сделку. На самом же деле это ему вредит", - сказал президент США.

Также читайте: РФ активизировала военные действия в Украине с целью повлиять на встречу Трампа и Путина на Аляске, - Минобороны Эстонии

Ранее сообщалось, что лидер США может покинуть встречу досрочно, если не посчитает, что Путин серьезно настроен заключить сделку.

Автор: 

обстрел (29014) путин владимир (31920) Трамп Дональд (6292)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
...але всі "трамбонові відгуки про куйла" тільки допомагають йому безнаказанно і ще з більшою лютістю вбивати українців і нищити,та окуповувати Україну
показать весь комментарий
15.08.2025 15:57 Ответить
+2
показать весь комментарий
15.08.2025 15:56 Ответить
+1
Путін не збираеться укладати угоду. Окрім тимчасових Мінських. Тисячолітньому Рейху потрібна тисячолітня історія, без України вони не імперія, а московський улус Джучі, що сп*здив історію. Тому від нас вони не відчепляться ніколи.
показать весь комментарий
15.08.2025 16:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Це йому шкодить". Тобто після арешту на базі, путлєру призначать не одне довічне, а два-три.
показать весь комментарий
15.08.2025 15:55 Ответить
показать весь комментарий
15.08.2025 15:56 Ответить
Коли він ше коптить небо - нігуя йому не шкодить
показать весь комментарий
15.08.2025 15:56 Ответить
...але всі "трамбонові відгуки про куйла" тільки допомагають йому безнаказанно і ще з більшою лютістю вбивати українців і нищити,та окуповувати Україну
показать весь комментарий
15.08.2025 15:57 Ответить
‼️‼️‼️Повернення всіх полонених та викрадених дітей - московське федерація незаконно вивезла близько 20 тис. дітей, повернуто лише 1 453.
показать весь комментарий
15.08.2025 15:57 Ответить
показать весь комментарий
15.08.2025 15:58 Ответить
Баран
показать весь комментарий
15.08.2025 15:57 Ответить
Так обстрелов почти нет кроме прифронтовых областей , о чем Трамп вообще
показать весь комментарий
15.08.2025 15:58 Ответить
Це ти іронізуєш, чи справді так вважаєш?!
показать весь комментарий
15.08.2025 16:02 Ответить
Ну в Одессе последний обстрел 8 августа, 7 дней ноль ракет и мопедов и я смотрю так во многих городах
показать весь комментарий
15.08.2025 16:04 Ответить
1 171 0

97 "шахедів" та дві балістики випустила РФ по Україні: 63 БпЛА знешкоджено. ІНФОГРАФІКА

Вчора теж було дві балістики. А ти звідки такий задоволений і оптимістичний?
показать весь комментарий
15.08.2025 16:11 Ответить
Так я же написал прифронтовые области под обстрелом , понятно что после Аляски все вернётся как раньше
показать весь комментарий
15.08.2025 16:14 Ответить
Вибухи пролунали у Дніпрі та Павлограді: загроза балістики Джерело: https://censor.net/ua/n3568837
показать весь комментарий
15.08.2025 16:19 Ответить
А в прифронтових областях не люди живуть? А інфраструктуру там не знищують? А люди там не гинуть? Ти мабуть новини не читаєш? Чи прикидаєшся?
показать весь комментарий
15.08.2025 16:24 Ответить
Невже старий американський дідусь прозрів? А путлер йому ще й карту Донбасу везе, де помічені його дрг. Нагадує те, як бульбашенко возив карту путлеру.
показать весь комментарий
15.08.2025 15:59 Ответить
Путін не збираеться укладати угоду. Окрім тимчасових Мінських. Тисячолітньому Рейху потрібна тисячолітня історія, без України вони не імперія, а московський улус Джучі, що сп*здив історію. Тому від нас вони не відчепляться ніколи.
показать весь комментарий
15.08.2025 16:02 Ответить
На жаль, це так. Але є ймовірний варіант- імперія може розпастися. Приклад- есереср.
показать весь комментарий
15.08.2025 16:06 Ответить
Гандональд - ідіот. Мова йде про обстріли, вбивства, захоплення територій, геноцид… а цей підор носиться зі своїми deals і розглядає агресивну війну і угоди в одній парадигмі🤦‍♂️
показать весь комментарий
15.08.2025 16:09 Ответить
 
 