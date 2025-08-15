Трамп об атаках РФ на Украину: Путин считает, что это ему поможет заключить более выгодное соглашение, но на самом деле это ему вредит

Президент США Дональд Трамп прокомментировал российские обстрелы Украины, отметив, что таким образом российский диктатор Владимир Путин пытается улучшить свою позицию на предстоящих переговорах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

"Они (россияне. - Ред.) пытаются вести переговоры. Путин пытается создать соответствующие условия. Я имею в виду, что, по его мнению, это поможет ему заключить более выгодную сделку. На самом же деле это ему вредит", - сказал президент США.

Ранее сообщалось, что лидер США может покинуть встречу досрочно, если не посчитает, что Путин серьезно настроен заключить сделку.