1 093 18
Трамп об атаках РФ на Украину: Путин считает, что это ему поможет заключить более выгодное соглашение, но на самом деле это ему вредит
Президент США Дональд Трамп прокомментировал российские обстрелы Украины, отметив, что таким образом российский диктатор Владимир Путин пытается улучшить свою позицию на предстоящих переговорах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.
"Они (россияне. - Ред.) пытаются вести переговоры. Путин пытается создать соответствующие условия. Я имею в виду, что, по его мнению, это поможет ему заключить более выгодную сделку. На самом же деле это ему вредит", - сказал президент США.
Ранее сообщалось, что лидер США может покинуть встречу досрочно, если не посчитает, что Путин серьезно настроен заключить сделку.
Топ комментарии
+4 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий15.08.2025 15:57 Ответить Ссылка
+2 Sophia-Maria Duglass #550966
показать весь комментарий15.08.2025 15:56 Ответить Ссылка
+1 Андрій Лавриненко
показать весь комментарий15.08.2025 16:02 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
97 "шахедів" та дві балістики випустила РФ по Україні: 63 БпЛА знешкоджено. ІНФОГРАФІКА
Вчора теж було дві балістики. А ти звідки такий задоволений і оптимістичний?